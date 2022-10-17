به گزارش خبرنگار مهر، پلیس آگاهی یکی از یگان‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که طبق قانون، به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل می‌کند. در سال ۱۳۷۰ با اجرای طرح ادغام فرماندهی انتظامی، اداره کل آگاهی از زیرمجموعه‌های معاونت تحقیقات و کشف جرایم فراجا شد و مسئولیت رهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و یاری رسانی در موارد مورد نیاز به نواحی را عهده‌دار شد.

با سردار محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا به گفت و گو پرداختیم تا از آمار جرایم جنایی در پایتخت و همچنین از اقدامات فرهنگی این پلیس تخصصی در راستای پیشگیری از وقوع جرم با خبر شویم.

انتشار فیلم‌های درگیری‌ها در فضای مجازی باعث شده تا حس ناامنی در مردم ایجاد شود

سردار قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جرم در ایران در حوزه جرایم جنایی گفت: رشد جرایم در ایران یک سیر طبیعی دارد و متناسب با شرایط کشور است؛ از نگاه ما رشد جرایم طبیعی است اما انتشار فیلم‌های درگیری و سرقت‌ها باعث شده است تا این ذهنیت در مردم ایجاد شود تا رشد جرایم جنایی در کشور زیاد شده است.

وی با اشاره به اینکه بازنشر و گسترش فیلم‌ها سبب ایجاد حس ناامنی در جامعه می‌شود، گفت: سرقت و یا جرمی که رخ می‌دهد به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی منتشر می‌شود اما هنگامی که با آن جرم برخورد می‌شود دیگر چیزی از دستگیری و رفتارهای مقابله‌ای پلیس منتشر نمی‌شود. در واقع مردم فقط جرم را می‌بینند و از برخورد با جرم مطلع نمی‌شوند.

رئیس پلیس آگاهی بیان کرد: البته پلیس آگاهی روزانه صدها مورد کشفیات دارد و نمی‌شود تمام این کشفیات را اعلام کرد اما این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که چرا وقوع جرم بازنشرش زیاد است اما کشف جرم نه!

برای پلیس آگاهی فرقی نمی‌کند که بر روی چه پرونده‌ای کار می‌کند

قنبری در واکنش به بحثی مبنی بر اینکه مردم فیلم‌ها را به دلیل اینکه سارق زودتر شناسایی شود در فضای مجازی منتشر می‌کنند، گفت: برای مجموعه پلیس آگاهی تفاوتی بین پرونده وجود ندارد، این طور نیست که بگوییم این پرونده فیلمش پخش شده است و زودتر به آن رسیدگی کنیم؛ البته شاید مثلاً برای پرونده‌ای مثل سرقت از صندوق امانات بانک ملی نفرات بیشتری را برای کار کردن روی آن اختصاص دهیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا جرایم جنایی در امسال افزایش داشته یا خیر، گفت: باید اعلام کنم که جرایم جنایی در مقایسه با سال قبل کاهش داشته است.

رئیس پلیس آگاهی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا لازم است مردم برای پرونده‌هایی مثل پرونده قتل کارآگاه خصوصی بگیرند، گفت: کاراگاهان ما همه آموزش دیده و توانمند هستند، فردی که به رتبه کارآگاهی می‌رسد تخصص‌های لازم را کسب کرده که به این رتبه رسیده است.

پلیس آگاهی ایران در حوزه جنایی کارآگاهان ورزیده و قابل قبولی دارد، کمتر جرایم جنایی رخ می‌دهد که کشف نشود

قنبری با اشاره به اینکه پرونده‌هایی که نیاز به کارآگاه داشته باشند از سوی پلیس آگاهی برایشان کارآگاه در نظر گرفته می‌شود، گفت: پلیس آگاهی ایران در حوزه جنایی کارآگاهان ورزیده و قابل قبولی دارد، کمتر جرایم جنایی رخ می‌دهد که کشف نشود. البته ممکن است برخی جرایم هم کشف نشود ولی ما می‌گوئیم ۹۰ درصد جرایم جنایی که در ایران رخ می‌دهد توسط کارآگاهان کشف می‌شود.

وی با اشاره به استاندارد جهانی برای تعداد پرونده‌های داده شده به یک کارآگاه گفت: در برخی کشورها استاندارد این است که در ماه ۲ پرونده به یک کارآگاه داده شود اما در ایران بین ۵۰ تا ۶۰ پرونده به هر کارآگاه داده می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: یک برنامه در دست اقدام داریم تا کاراگاهان را تقویت کنیم تا پرونده‌های معوق را هم بتوانند بررسی کنند.

کارآگاهان دهه شصتی به تلویزیون می‌آیند

سردار قنبری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه پلیس آگاهی چه اقداماتی برای پیشگیری از وقوع جرم انجام داده است، گفت: پلیس آگاهی قصد دارد تا با حضور در شبکه‌های نمایش خانگی و ساخت سریال بتواند در پیشگیری از وقوع جرم اقداماتی داشته باشد.

وی ادامه داد: به همین منظور یک مجموعه ۱۳ قسمتی در حال تولید است که در این مجموعه مربوط به کارآگاهان دهه ۶۰ می‌شود که در مورد قتل‌های زنجیره‌ای کار می‌کردند می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی با بیان اینکه پلیس آگاهی سعی دارد تا دهه به دهه این کار را جلو ببرد و برای کارآگاهان هر دهه یک مجموعه تلویزیونی بسازد، تصریح کرد: پلیس آگاهی با نگاه پیشگیری از جرم وارد این حوزه شده است، نه اینکه بخواهد به مردم نشان دهد چه توانایی‌هایی دارد.