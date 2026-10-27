به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور شامگاه سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی محور کندوان و طرح‌های زیرساختی شهری، گفت: رفع موانع اجرایی، رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و توجه به مطالبات مردم و کسبه محلی باید در روند اجرای این پروژه‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به بازدید میدانی از قطعه سوم آزادراه تهران ـ شمال اظهار کرد: اجرای این طرح باید علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، با در نظر گرفتن دغدغه‌های ساکنان روستاهای مسیر و کسبه جاده قدیم همراه باشد.

وی افزود: در همین راستا، پیشنهاد شده است در صورت امکان، واگذاری فضاهای تجاری پیش‌بینی‌شده در مسیر جدید با اولویت کسبه بومی جاده قدیم انجام شود تا آثار اقتصادی اجرای پروژه نیز برای فعالان محلی مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار چالوس همچنین بر ضرورت پیش‌بینی مسیر دسترسی آزادراه به شهر مرزن‌آباد تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر مسئولان محلی با مدیران آزادراه تهران ـ شمال برای شناسایی و پیگیری مسائل منطقه شد.

یوسف‌پور با اشاره به پروژه تعریض محور مرزن‌آباد ـ دزدبن تصریح کرد: تسریع در عملیات اجرایی این طرح ضروری است و انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی مناسب و همکاری دستگاه‌های مسئول، قطعه هفت‌ونیم‌کیلومتری پروژه تا عید امسال به بهره‌برداری برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به پروژه کنارگذر حاشیه رودخانه چالوس در محدوده پشت بازار روز اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف کاهش بار ترافیکی مرکز شهر، ایجاد فضای پارکینگ عمومی و تسهیل تردد شهروندان و کسبه اجرا می‌شود.

فرماندار چالوس خاطرنشان کرد: تکمیل زیرساخت‌ها، ایمن‌سازی حریم رودخانه و بهره‌برداری سریع‌تر از این مسیر ارتباطی، از جمله موضوعات مهمی است که باید با همکاری شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط دنبال شود.

وی در پایان تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مستمر موانع و تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی، نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، کاهش مشکلات ترافیکی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.