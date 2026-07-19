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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۲

۹ دکل پروژه انتقال برق حسن‌کیف - نوشهر باقیمانده است

۹ دکل پروژه انتقال برق حسن‌کیف - نوشهر باقیمانده است

چالوس- فرماندار چالوس با اشاره به پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی پروژه انتقال برق حسن‌کیف به نوشهر، گفت: با تعامل مردم وهمکاری دستگاه‌های اجرایی، موانع نصب ۹ دکل باقی‌مانده این طرح ملی برطرف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور شامگاه یکشنبه در نشست بررسی موانع اجرای پروژه انتقال برق حسن‌کیف به نوشهر با تأکید بر اهمیت این طرح اظهار کرد: پروژه انتقال برق حسن‌کیف به نوشهر از زیرساخت‌های مهم حوزه انرژی در غرب مازندران است و با بهره‌برداری از آن، پایداری شبکه برق و کیفیت خدمات‌رسانی به شهرها و روستاهای مسیر ارتقا خواهد یافت.

وی با بیان اینکه از مجموع ۱۱۰ دکل پیش‌بینی‌شده برای این پروژه تاکنون ۱۰۱ دکل نصب شده است، افزود: تنها ۹ دکل در محدوده سنار بخش مرزن‌آباد باقی مانده که با همکاری مردم منطقه، شرکت برق منطقه‌ای و دستگاه‌های مسئول، موانع اجرایی آن رفع خواهد شد.

فرماندار چالوس با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای این پروژه، گفت: همه دستگاه‌های مرتبط موظف هستند با هماهنگی و تعامل، زمینه تکمیل هرچه سریع‌تر این طرح ملی را فراهم کنند تا پروژه در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

یوسف‌پور همچنین با اشاره به بازدید میدانی از پروژه تعریض محور مرزن‌آباد - دزدبن، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی از اولویت‌های شهرستان است و روند اجرای این پروژه‌ها تا زمان تکمیل به صورت مستمر پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6892910

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