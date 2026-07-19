به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسفپور شامگاه یکشنبه در نشست بررسی موانع اجرای پروژه انتقال برق حسنکیف به نوشهر با تأکید بر اهمیت این طرح اظهار کرد: پروژه انتقال برق حسنکیف به نوشهر از زیرساختهای مهم حوزه انرژی در غرب مازندران است و با بهرهبرداری از آن، پایداری شبکه برق و کیفیت خدماترسانی به شهرها و روستاهای مسیر ارتقا خواهد یافت.
وی با بیان اینکه از مجموع ۱۱۰ دکل پیشبینیشده برای این پروژه تاکنون ۱۰۱ دکل نصب شده است، افزود: تنها ۹ دکل در محدوده سنار بخش مرزنآباد باقی مانده که با همکاری مردم منطقه، شرکت برق منطقهای و دستگاههای مسئول، موانع اجرایی آن رفع خواهد شد.
فرماندار چالوس با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای این پروژه، گفت: همه دستگاههای مرتبط موظف هستند با هماهنگی و تعامل، زمینه تکمیل هرچه سریعتر این طرح ملی را فراهم کنند تا پروژه در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد.
یوسفپور همچنین با اشاره به بازدید میدانی از پروژه تعریض محور مرزنآباد - دزدبن، تصریح کرد: توسعه زیرساختهای حملونقل و انرژی از اولویتهای شهرستان است و روند اجرای این پروژهها تا زمان تکمیل به صورت مستمر پیگیری خواهد شد.
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