عبدالله خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز برداشت آفتابگردان آجیلی در سنقروکلیایی خبر داد و اظهار کرد: امسال این محصول در سطح یک‌هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان کشت شده است و با توجه به عملکرد پیش‌بینی‌شده یک‌هزار و ۸۰۰ کیلوگرم در هر هکتار، میزان تولید از ۳۴۰۰ تن فراتر خواهد رفت.

وی با اشاره به کاهش سطح زیر کشت این محصول نسبت به سال گذشته افزود: سال گذشته حدود ۲۳۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی سنقروکلیایی به کشت آفتابگردان آجیلی اختصاص داشت، اما کشاورزان منطقه به‌صورت سنتی یک سال سطح کشت را افزایش می‌دهند و سال بعد از آن می‌کاهند؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود سطح زیر کشت در سال آینده دوباره افزایش پیدا کند.

مدیر جهاد کشاورزی سنقروکلیایی با بیان اینکه تخمه سنقری در بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌شود، تصریح کرد: حدود ۳۰ درصد از محصول تولیدی شهرستان هر سال به خارج از کشور صادر می‌شود و عراق یکی از مقاصد مهم صادراتی این محصول به شمار می‌رود.

خسروی رقم غالب آفتابگردان آجیلی منطقه را «سفید ابلق پوست‌نازک» معرفی کرد و گفت: شرایط آب‌وهوایی سنقروکلیایی در کیفیت و طعم این محصول نقش دارد و همین ویژگی‌ها موجب شده است تخمه سنقری در نقاط مختلف کشور و حتی خارج از ایران شناخته‌شده باشد.

وی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرآوری آفتابگردان آجیلی در شهرستان تأکید کرد و افزود: افزایش تعداد واحدهای فرآوری می‌تواند ارزش افزوده محصول تولیدشده را بیشتر کند و زمینه درآمدزایی بالاتری را برای منطقه فراهم آورد.

مدیر جهاد کشاورزی سنقروکلیایی در پایان با اشاره به شروع عملیات برداشت این محصول خاطرنشان کرد: برداشت آفتابگردان آجیلی در این شهرستان تا نیمه آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.