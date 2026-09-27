پیش بینی برداشت ۵۰ تن آفتابگردان از مزارع گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه در حاشیه بازدید از اراضی کشاورزی گرمسار اعلام کرد: کشت آفتابگردان به عنوان یک دانه روغنی ارزشمند مورد توجه کشاورزان شهرستان قرار دارد.

وی ادامه داد: آفتابگردان در گرمسار در زمره کشت های بهاری محسوب می شود که اواخر شهریورماه و اوایل مهرماه فصل برداشت آن به شمار می آید.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار با بیان اینکه امسال کشت خوبی را در زمینه این محصول شاهد بودیم، تصریح کرد: طبق برآوردها ۵۰ تن محصول از مزارع آفتابگردان شهرستان برداشت می‌شود.

جورابلو با بیان اینکه ۱۵ هکتار مزارع آفتابگردان در گرمسار وجود دارد، بیان داشت: با توجه به کم آب بری این محصول و خشکسالی که در گرمسار وجود دارد، کشت این محصول می تواند در زمینه الگوی کشت هم موثر باشد.

وی همچنین با بیان اینکه این کشت جایگزین کشت های بهاره پر آب مانند ذرت غلوفه ای و پنبه می شود، گفت: کاهش تاثیر تنش های آبی از مزیت های این کشت است.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار بیان کرد: دانه های روغنی و آجیلی از ارقام کشت شده در مزارع آفتابگردان شهرستان گرمسار هستند.