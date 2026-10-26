به گزارش خبرنگار مهر، لاله نیرومند پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: برای سومین سال متوالی، عملیات کشت آفتابگردان در سطح ۲۰ هکتار از اراضی روستای قلعه مدرسه در حوزه خدمات حومه شهرستان بهبهان انجام شد. وی افزود: ارقام هیبرید آجیلی S300 و S400 با دارا بودن مقاومت در برابر کم‌آبی و قابلیت سازگاری با شرایط مختلف جوی، تولید بالایی دارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان با اشاره به ابعاد اقتصادی تولید این محصول تصریح کرد: توسعه سطوح زیرکشت آفتابگردان آجیلی در این شهرستان، با تکیه بر مزیت نسبی منطقه و استقبال بالای بازار مصرف، به یکی از محورهای درآمدزایی کشاورزان تبدیل شده است.

وی با اشاره به ادامه خدمات آموزشی و ترویجی کارشناسان تا مرحله برداشت خاطرنشان کرد: با توجه به ارزش افزوده بالای ارقام هیبرید آجیلی، افزایش عملکرد در واحد سطح تأثیر مستقیمی بر بهبود معیشت بهره‌برداران بخش کشاورزی شهرستان دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان با تحلیل تخصصی علت موفقیت این طرح، با آسیب‌شناسی ارقام محلی گفت: ارقام بومی به دلیل حساسیت‌های بالای فیزیولوژیک از جمله پدیده‌هایی نظیر خوابیدگی، شکستگی ساقه، پوکی دانه‌ها و همچنین حساسیت مفرط به بیماری‌های قارچی، عملاً توجیه اقتصادی خود را از دست داده بودند.