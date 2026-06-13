برداشت تخمه آفتابگردان آجیلی در بمپور؛ جهش تولید با دوکشت در سال

مجید فیاضی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ازعملیات برداشت محصول تخمه آفتابگردان آجیلی از سطح مزارع شهرستان بمپور خبر داد و گفت: بمپور با تکیه بر شرایط اقلیمی مساعد و برنامه‌ریزی زراعی، اکنون به الگویی موفق در افزایش بهره‌وری زمین و مدیریت بهینه منابع آب تبدیل شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بمپور بیان کرد: کشت این محصول استراتژیک در دو مرتبه در سال انجام‌می‌شود؛ با بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و آب‌وهوای مناسب، تخمه آفتابگردان آجیلی در کشت بهاره و کشت پاییزه تولید می‌شود.

وی افزود: این محصول هم از نظر اقتصادی وهم در مدیریت مصرف آب مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است.

فیاضی تصریح کرد: در سال زراعی جاری بیش از ۲۰۰ هکتار از اراضی مرغوب شهرستان بمپور به کشت تخمه آفتابگردان از نوع آجیلی اختصاص یافته است؛ پیش بینی می شود ۵۰۰ تن تخمه آفتابگردان مرغوب از سطح مزارع بمپور جمع‌آوری و برای عرضه روانه بازارهای مصرف داخلی و خارجی شود.

وی در پایان گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در عملکرد بالای محصول، انتخاب رقم مناسب و سازگار با اقلیم منطقه بوده است.