به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، برزین ضرغامی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ در وبینار تخصصی «رفع موانع و چالش‌های تسهیلات ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه» که با حضور محمدحسین عسکرپور، مدیر تسهیلات و تأمین منابع، فرزاد اوجانی، مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی و مشاوران معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی و معاونین صنایع دستی استان ها برگزار شد به بررسی راهکارهای توسعه این حوزه پرداخت.

طراحی فضاهای ترکیبی و «پاتوق‌های صنایع دستی»

برزین ضرغامی با الگوبرداری از مدل‌های موفق حوزه نشر، از طرح ایجاد فضاهای نوآورانه در مراکز استان‌ها خبر داد. وی تصریح کرد: هدف ما ایجاد مراکز تخصصی با رویکرد «پاتوق‌های صنایع دستی» است که به صورت ترکیبی شامل فروشگاه، کارگاه و نمایشگاه باشند.

این مراکز با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به مراکز تخصصی تبدیل می‌شوند که علاوه بر عرضه محصول، بستری برای آموزش و تعاملات هنرمندان فراهم می‌کنند.

وی همچنین بر لزوم حرکت به سمت مجتمع‌های صنعتی در استان‌ها تأکید کرد تا تمامی فعالیت‌های پراکنده صنایع دستی تحت پوشش این مراکز قرار گرفته و ساماندهی شوند.

تغییر پارادایم اعتباری و حمایت از کارفرمایان

در ادامه این نشست، محمدحسین عسکرپور، مدیر تسهیلات و تأمین منابع، با نقد رویکرد وام‌های خرد، بر ضرورت تغییر استراتژی به سمت «طرح‌های کارفرمایی» و ایجاد شبکه‌های تولیدی تأکید کرد. وی تصریح کرد: تمرکز ما نباید تنها بر پرداخت وام‌های خرد باشد، بلکه باید از طریق حمایت از کارفرمایان و شبکه‌ها، اشتغال پایدار و سازمان‌یافته ایجاد کنیم.

عسکرپور همچنین با معرفی راهکار «پشتیبان‌های بخش خصوصی» برای حل چالش شرط بیمه، افزود که این شرکت‌های منتخب می‌توانند بدون دریافت هزینه از هنرمند، نقش تسهیل‌گر را ایفا کنند تا مسیر دریافت وام‌ها هموار شود. وی همچنین از افزایش سقف وام‌ها برای رشته‌های خاص و تلاش برای رفع مشکلات بانکی در بانک رسالت خبر داد.

توسعه بازرگانی و تسهیل دسترسی به مواد اولیه

فرزاد اوجانی، مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی، با اشاره به ضرورت انتقال تمرکز از تولید صرف به بازرگانی، بر نقش فروشگاه‌ها و بازارچه‌های دائمی به عنوان پشتیبان تولیدکنندگان تأکید کرد. وی با اشاره به برنامه‌های آتی، از همکاری با پلتفرم‌های نوین از جمله «دیجی‌کالا» خبر داد و تصریح کرد: هدف ما ایجاد سیستمی برای تأمین مواد اولیه مرغوب و باکیفیت با کمترین هزینه و زمان برای هنرمندان است تا زنجیره تأمین از طریق پلتفرم‌ها بهینه شود.

تسهیل حمایت از صادرکنندگان و فعالان مجازی مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی در پاسخ به چالش‌های مربوط به مجوزها، تأکید کرد که طبق شیونامه‌های ویرایش‌شده، فعالانی که دارای مدارک مثبت صادراتی (مانند اظهارنامه‌های گمرکی) باشند یا در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، حتی در صورت عدم داشتن مجوزهای سنتی، می‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند.

وی افزود: ما به دنبال جذب حداکثری هنرمندان هستیم تا این منابع مالی به منشأ اثر در توسعه صنایع دستی تبدیل گردند. در پایان، بر لزوم هماهنگی میان متولیان استانی و وزارتخانه برای اولویت‌بندی رشته‌های استراتژیک در هر استان تأکید شد تا اعتبارات به‌گونه‌ای تخصیص یابد که بیشترین اثرگذاری را بر اشتغال پایدار و رشد اقتصادی هنرمندان داشته باشد.