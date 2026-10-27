  1. استانها
  2. مازندران
۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۵۵

جزییات حادثه مرگبار واژگونی خودرو پراید در جاده کجور

جزییات حادثه مرگبار واژگونی خودرو پراید در جاده کجور

کجور - سخنگوی اورژانس مازندران، از جان‌باختن شش نفر از جمله یک کودک ۹ ساله، در پی سقوط یک دستگاه پراید در جاده کجور خبر داد.

زکریا اشکپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه سقوط یک دستگاه خودروی پراید به دره شامگاه سه‌شنبه به مرکز پیام اورژانس غرب مازندران گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس به محل وقوع سانحه در منطقه کجور، ابتدای روستای لرگان، اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس مازندران با اشاره به تلفات این حادثه گفت: متأسفانه در این سانحه ۶ نفر شامل یک کودک ۹ ساله، دو زن و سه مرد جان خود را از دست دادند.

اشکپور ادامه داد: در این حادثه همچنین یک مرد ۱۹ ساله مصدوم شد که برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهید بهشتی نوشهر انتقال یافت.

وی با بیان اینکه آخرین گزارش‌ها از وخامت حال مصدوم این حادثه حکایت دارد، خاطرنشان کرد: جزئیات تکمیلی درباره این سانحه متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6991991

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها