برخورد قطار با ۲ زن در سوادکوه

زکریا اشکپور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه یکشنبه گزارش برخورد قطار با دو عابر پیاده در منطقه جوارم سوادکوه به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم اورژانس پایگاه زیراب به همراه یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

اشکپور با بیان اینکه در این سانحه دو زن ۵۶ و ۷۰ ساله مصدوم شدند، تصریح کرد: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در محل، توسط نیروهای امدادی به بیمارستان شهدای زیراب منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس مازندران خاطرنشان کرد: با وجود تلاش کادر درمان و انجام اقدامات احیای قلبی ریوی، زن ۷۰ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست داد. وضعیت مصدوم دیگر تحت مراقبت و درمان قرار دارد.