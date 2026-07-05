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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۲

برخورد قطار با ۲ زن در سوادکوه

برخورد قطار با ۲ زن در سوادکوه

سوادکوه -سخنگوی اورژانس مازندران از برخورد قطار با دو عابر پیاده در منطقه جوارم سوادکوه خبر داد و گفت: در این حادثه دو زن ۵۶ و ۷۰ ساله مصدوم شدند که یکی از آنان به دلیل شدت جراحات فوت کرد.

زکریا اشکپور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه یکشنبه گزارش برخورد قطار با دو عابر پیاده در منطقه جوارم سوادکوه به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم اورژانس پایگاه زیراب به همراه یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

اشکپور با بیان اینکه در این سانحه دو زن ۵۶ و ۷۰ ساله مصدوم شدند، تصریح کرد: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در محل، توسط نیروهای امدادی به بیمارستان شهدای زیراب منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس مازندران خاطرنشان کرد: با وجود تلاش کادر درمان و انجام اقدامات احیای قلبی ریوی، زن ۷۰ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست داد. وضعیت مصدوم دیگر تحت مراقبت و درمان قرار دارد.

کد مطلب 6880214

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