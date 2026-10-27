به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی سه‌شنبه‌شب در نشست شورای آموزش و پرورش کردستان با اشاره به پیش‌بینی‌های جمعیتی کشور اظهار کرد: روند تغییرات جمعیت دانش‌آموزی ضرورت بازنگری در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود را دوچندان می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم انطباق برنامه‌ها با امکانات و منابع در دسترس افزود: تصمیم‌گیری در نظام آموزشی باید بر پایه شناخت دقیق نیازها، تعیین اولویت‌ها و مدیریت منطقی اعتبارات انجام شود تا منابع محدود بیشترین اثربخشی را داشته باشند.

فرهادی با اشاره به چالش‌های آموزش و پرورش در مهرماه ۱۴۰۲ بیان کرد: در آن زمان، کمبود ۲۰۳ هزار معلم و وجود کلاس‌های بدون آموزگار، در کنار بدهی‌های انباشته، شرایط دشواری را برای این وزارتخانه رقم زده بود.

وی ادامه داد: طی دو سال اخیر، بدهی جدیدی در آموزش و پرورش ایجاد نشده و ۱۰۸ میلیارد ریال از بدهی‌های قبلی نیز پرداخت شده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش همچنین از جذب بیش از ۲۷۰ هزار نفر در این مجموعه خبر داد و گفت: ورود نیروهای جدید همزمان با بازنشستگی شمار زیادی از کارکنان صورت گرفته است؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۰ هزار نفر بازنشسته شدند.

فرهادی با اشاره به ضرورت حمایت بیشتر از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار تصریح کرد: در تخصیص سرانه‌های آموزشی، مدارس شبانه‌روزی مناطق محروم و پس از آن مدارس روستامرکزی در اولویت قرار دارند تا امکانات متناسب با نیاز دانش‌آموزان این مناطق توزیع شود.

وی سهم آموزش و پرورش از اعتبارات عمومی کشور را از مسائل مهم این حوزه دانست و افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز بخشی از نیازهای این وزارتخانه تأمین نشده و ارتقای جایگاه آموزش و پرورش در تخصیص بودجه ضروری است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان گفت: حقوق معلمان همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارد و پیگیری مطالبات معیشتی آنان باید ادامه یابد.

اختصاص اعتبار برای توسعه خدمات رفاهی فرهنگیان در قروه

فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص اعتبار برای تبدیل یکی از مراکز شهرستان قروه به مجموعه‌ای با کاربری درمانی، رفاهی و خانه معلم خبر داد.

وی همچنین به بازدید از چند طرح آموزشی در جریان سفر به کردستان اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های موجود در استان و پروژه‌های در دست اجرا می‌تواند با مدیریت مناسب منابع، زمینه توسعه خدمات آموزشی و رفاهی فرهنگیان را فراهم کند.