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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱:۳۵

شکوه حضور مردم دلیجان در شب ۲۳۷ تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب

شکوه حضور مردم دلیجان در شب ۲۳۷ تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب

دلیجان- در این ویدئو شکوه حضور مردم دلیجان در شب ۲۳۷تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6987478

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