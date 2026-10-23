https://mehrnews.com/x3dqfC ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱:۳۵ کد مطلب 6987478 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱:۳۵ شکوه حضور مردم دلیجان در شب ۲۳۷ تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب دلیجان- در این ویدئو شکوه حضور مردم دلیجان در شب ۲۳۷تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 20 MB کد مطلب 6987478 کپی شد مطالب مرتبط شکوه وفاداری مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۷ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب اجتماع حماسی و آیین عزاداری مردم محلات در شب ۲۳۷ مقاومت شکوه حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۵ تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب برچسبها دلیجان تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما