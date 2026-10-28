جدول زمانی تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع صهیونیستی جدول زمانی تشکیل کابینه جدید این رژیم از اعلام نتایج تا احتمال انتخابات مجدد را اعلام کردند.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد: مهلت نهایی شمارش آرای انتخابات کنست ۲۹ اکتبر است و نتایج نهایی انتخابات ۴ نوامبر منتشر خواهد شد. کنست جدید نیز قرار است ۱۰ نوامبر آغاز به کار کند.



بر اساس این گزارش، نخستین نامزدی که مامور تشکیل دولت می‌شود، ۲۸ روز فرصت خواهد داشت و این مهلت می‌تواند ۱۴ روز دیگر تمدید شود.



طبق این گزارش، اگر نامزد نخست موفق به تشکیل دولت نشود، ماموریت به نامزد دوم واگذار می‌شود. او نیز ۲۸ روز فرصت خواهد داشت، اما این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.



در صورت ناکامی نامزد دوم، ماموریت تشکیل دولت برای ۲۱ روز به کنست منتقل می‌شود. در این مرحله، ۶۱ نماینده کنست می‌توانند از یک نامزد سوم برای تشکیل دولت حمایت کنند و رئیس رژیم صهیونیستی ماموریت را برای مدت دو هفته به وی واگذار خواهد کرد.



اگر نامزد سوم نیز در مهلت تعیین‌ شده موفق به تشکیل دولت نشود، کنست منحل خواهد شد و باید ظرف ۹۰ روز انتخابات جدید برگزار شود.