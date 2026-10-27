کشف ۳۱۰ قوطی سم کشاورزی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال در سلماس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر مظلومی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در پی دریافت گزارش‌هایی درباره فعالیت فردی در زمینه توزیع و فروش سموم کشاورزی در سطح شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از انجام تحقیقات فنی و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی مقام قضایی از محل مورد نظر بازرسی کردند که در نتیجه آن، ۳۱۰ قوطی سم کشاورزی قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی سلماس با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه گفت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ مظلومی با تأکید بر تداوم مقابله با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: پلیس با رعایت قوانین و مقررات با متخلفان این حوزه برخورد می‌کند و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک به قاچاق کالا و ارز، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.