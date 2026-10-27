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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۰

شناسایی و دستگیری دو تیم تروریستی در سراوان و ایرانشهر

شناسایی و دستگیری دو تیم تروریستی در سراوان و ایرانشهر

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: با اشراف اطلاعاتی و متعاقب آن اقدام پیش‌دستانه جامعه اطلاعاتی، دو تیم تروریستی در مناطق سراوان و ایرانشهر شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: در ادامه ضربات پی در پی به تیم‌های گروهک های تروریستی در منطقه جنوب شرق، با اشراف اطلاعاتی و متعاقب آن اقدام پیش‌دستانه جامعه اطلاعاتی، دو تیم تروریستی در مناطق سراوان و ایرانشهر شناسایی و سحرگاه امروز اعضا این تیم ها دستگیر شدند.

لازم به ذکر است تیم های متلاشی شده قصد داشتند اقدام به اجرای چند عملیات تروریستی در ایرانشهر و سراوان نمایند که با اقدام قاطع دستگاه های اطلاعاتی ناکام ماندند.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه ضمن تشکر از صبر و بردباری و همکاری مردم غیور منطقه در جریان اجرای این عملیات، به مزدوران آمریکا و رژیم صهیونی هشدار می دهد عاقبت مزدوری برای دشمن؛ هلاکت و نابودی است.

کد مطلب 6991809
محسن صمیمی

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