شناسایی و دستگیری دو تیم تروریستی در سراوان و ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: در ادامه ضربات پی در پی به تیم‌های گروهک های تروریستی در منطقه جنوب شرق، با اشراف اطلاعاتی و متعاقب آن اقدام پیش‌دستانه جامعه اطلاعاتی، دو تیم تروریستی در مناطق سراوان و ایرانشهر شناسایی و سحرگاه امروز اعضا این تیم ها دستگیر شدند.



لازم به ذکر است تیم های متلاشی شده قصد داشتند اقدام به اجرای چند عملیات تروریستی در ایرانشهر و سراوان نمایند که با اقدام قاطع دستگاه های اطلاعاتی ناکام ماندند.



قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه ضمن تشکر از صبر و بردباری و همکاری مردم غیور منطقه در جریان اجرای این عملیات، به مزدوران آمریکا و رژیم صهیونی هشدار می دهد عاقبت مزدوری برای دشمن؛ هلاکت و نابودی است.