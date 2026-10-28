احمد راستینه در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای، اظهار کرد: حضور مقامات کشورهای مهم منطقه از جمله عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در ایران، حامل پیام‌های مهمی در عرصه تحولات سیاسی و امنیتی منطقه است و نشان می‌دهد که ادعاهای آمریکا مبنی بر نابودی قدرت جمهوری اسلامی ایران، چیزی جز شعارهای تبلیغاتی و عملیات روانی نیست.

وی افزود: برگزاری این نشست بار دیگر جایگاه محوری جمهوری اسلامی ایران در معادلات قدرت منطقه‌ای را به نمایش گذاشت و نشان داد که ایران همچنان یکی از بازیگران اصلی و تأثیرگذار در شکل‌دهی به ترتیبات امنیتی و سیاسی منطقه است.

امنیت درون‌زای منطقه؛ تحقق آرمان ۴۷ ساله انقلاب اسلامی

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اهمیت رویکرد کشورهای منطقه به تأمین امنیت جمعی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین پیام‌های نشست تهران این است که کشورهای منطقه به‌تدریج به سمت الگوی جدیدی از همکاری‌های امنیتی حرکت می‌کنند؛ الگویی که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بر آن تأکید داشته است.

راستینه ادامه داد: از ۴۷ سال پیش، یکی از محورهای اساسی گفتمان انقلاب اسلامی این بوده که امنیت منطقه باید به دست کشورهای منطقه تأمین شود و هرگونه مداخله و حضور سلطه‌جویانه قدرت‌های بیگانه در معادلات امنیتی منطقه پایان یابد.

وی تأکید کرد: این اندیشه راهبردی، از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) است و امروز شاهد هستیم که مفهوم امنیت درون‌زا به‌عنوان یکی از محورهای جدی تحقق ثبات منطقه‌ای، بیش از گذشته مورد توجه کشورهای منطقه قرار گرفته است.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس خاطرنشان کرد: کشورهای منطقه به‌تدریج به این واقعیت پی می‌برند که امنیتی که با اتکا به قدرت‌های خارجی شکل بگیرد، نه‌تنها پایدار نخواهد بود، بلکه در بسیاری از موارد به ابزاری برای تأمین منافع بیگانگان و استمرار سلطه آنان بر منابع و ثروت ملت‌های منطقه تبدیل می‌شود.

نشست تهران؛ آغازی بر پایان چپاول منابع منطقه توسط آمریکا

راستینه با بیان اینکه نشست تهران می‌تواند نقطه عطفی در مناسبات امنیتی منطقه باشد، گفت: این اجلاس را باید آغازی بر پایان چپاول منابع و منافع ملت‌های منطقه توسط آمریکا و عوامل وابسته به آن دانست؛ تحولی که ثمره ایستادگی ملت ایران، مقاومت در برابر فشارهای خارجی و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی و ظرفیت‌های راهبردی خود نشان داده است که می‌تواند در برابر سیاست‌های فشار و تهدید ایستادگی کند و هم‌زمان نقش مؤثری در تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد سازوکارهای جدید امنیتی ایفا کند.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: نشست تهران بار دیگر ضرورت توجه راهبردی به روابط با کشورهای همسایه را آشکار ساخت. بر همین اساس، توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی با کشورهای منطقه باید همواره یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باشد.

ضرورت تقویت روابط راهبردی با قدرت‌های نوظهور و گسترش چندجانبه‌گرایی

راستینه در ادامه با اشاره به تحولات نظام بین‌الملل اظهار کرد: در کنار گسترش روابط با همسایگان، توسعه همکاری‌های راهبردی با روسیه، چین، برزیل، هند و سایر کشورهایی که به سمت سیاست‌های چندجانبه‌گرایی حرکت می‌کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: تقویت سازوکارهای همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، در کنار ایجاد و توسعه نشست‌های مشترک میان کشورهای منطقه، باید با جدیت در دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس تصریح کرد: حرکت به سمت چندجانبه‌گرایی و تقویت همکاری‌های مستقل منطقه‌ای می‌تواند زمینه کاهش وابستگی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای و شکل‌گیری نظمی مبتنی بر منافع مشترک ملت‌ها را فراهم کند.

سیاست ایران‌هراسی آمریکا به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود

راستینه با اشاره به سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه گفت: آمریکا در سیاست فشار و تهدید علیه ایران و همچنین تلاش برای ایجاد شکاف میان کشورهای منطقه، به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود.

وی ادامه داد: سیاست ایران‌هراسی که طی سال‌های گذشته با هدف منزوی‌سازی جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از گسترش همکاری‌های منطقه‌ای دنبال شده، به‌تدریج کارایی خود را از دست می‌دهد و کشورهای منطقه بیش از گذشته به ضرورت همکاری مستقیم با ایران پی می‌برند.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس با پیش‌بینی شکل‌گیری ترتیبات جدید امنیتی در منطقه تأکید کرد: به‌زودی شاهد ظهور ائتلافی منطقه‌ای برای تأمین امنیت و ثبات، با محوریت جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود؛ ائتلافی که می‌تواند زمینه‌ساز کاهش نقش‌آفرینی قدرت‌های خارجی در معادلات امنیتی منطقه شود.

جبهه مقاومت؛ سدی در برابر سلطه‌جویی و غارت منافع ملت‌ها

راستینه در بخش دیگری از این گفتگو با رد ادعاهایی مبنی بر نقش جبهه مقاومت در ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی منطقه اظهار کرد: برخلاف تبلیغات و فضاسازی‌هایی که جبهه مقاومت را عامل ناامنی معرفی می‌کنند، امروز این جبهه در کنار جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از قطب‌های قدرتمند ایستادگی در برابر سلطه‌جویی و چپاول منافع ملت‌های منطقه شناخته می‌شود.

وی افزود: جبهه مقاومت با ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر، نقش مهمی در مقابله با سیاست‌هایی ایفا کرده که هدف آن‌ها تضعیف استقلال کشورهای منطقه و تسلط بر منابع و ظرفیت‌های ملت‌ها بوده است.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس تأکید کرد: تحقق امنیت پایدار در منطقه بدون اتحاد و انسجام جبهه مقاومت، نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران و همراهی کشورهای منطقه امکان‌پذیر نخواهد بود و این مؤلفه‌ها باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.

راستینه در پایان خاطرنشان کرد: تحولات جاری منطقه نشان می‌دهد که دوران یکه‌تازی قدرت‌های سلطه‌گر رو به پایان است و بی‌تردید آمریکا و رژیم صهیونیستی در آینده شاهد افول جایگاه و نفوذ خود در منطقه خواهند بود. نشست چهارجانبه اخیر تهران نیز یکی از گام‌های مهم در مسیر شکل‌گیری نظم امنیتی جدید، مبتنی بر همکاری کشورهای منطقه و بدون دخالت بیگانگان بود.