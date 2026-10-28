۳۱۰ میلیارد تومان اعتبار توزیع شیر مدارس کردستان تأمین شد

علی فرهادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اجرای طرح توزیع شیر مدارس و توسعه تغذیه رایگان دانش‌آموزان، ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که منابع مالی آن تأمین شده است.

وی افزود: سهم استان کردستان از اعتبارات این طرح بیش از ۳۱۰ میلیارد تومان است و با اجرای آن، دانش‌آموزان استان نیز از برنامه توزیع شیر و ترویج تغذیه سالم بهره‌مند می‌شوند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آغاز اجرای طرح در بیش از پنج استان کشور ابراز امیدواری کرد که روند توزیع شیر دانش‌آموزی در کردستان و سایر استان‌ها نیز دنبال شود.

وی گفت: تا نیمه نخست آبان‌ماه، تمام استان‌های کشور زیر پوشش طرح توزیع شیر رایگان دانش‌آموزی قرار می‌گیرند و این برنامه در سطح ملی اجرا خواهد شد.