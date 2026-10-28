صادرات ۹۵۰ میلیون دلاری اصفهان در ۷ ماه؛ رشد ۵۰ درصدی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول کوهستانی پزوه اظهار کرد: در هفت ماهه امسال ۹۵۰ میلیون دلار کالا با رشد ۵۰ درصدی ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل را شاهد بوده ایم.

وی ادامه داد: این رشد صادرات، حاصل تلاش زنجیره‌ای از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مجموعه‌های خدمت‌رسانی است که گمرکات استان در هفت مبادی گمرکی استان(اصفهان، کاشان، گمرکات اختصاصی ذوب آهن و مجتمع فولاد مبارکه ، فرودگاه مسافری و تجاری و امانات پستی) و بنا به درخواست صاحب کالا تشریفات صادرات در سرتاسر استان در محل تولید و انبار صاحب کالا و همچنین به صورت حمل یکسره انجام می پذیرد.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خاطرنشان کرد: تحقق اهداف صادراتی و دستیابی به رشد پایدار در این صادرات نیازمند تسهیل فرآیندها، کاهش موانع اجرایی، تعامل سازنده با فعالان اقتصادی و ارائه خدمات مستمر و کارآمد است؛ مأموریتی که کارکنان گمرکات استان اصفهان با احساس مسئولیت و تعهد حرفه‌ای دنبال می‌کنند.

کوهستانی پزوه افزود: آنچه خدمت در گمرک را متمایز می‌سازد، استمرار حضور و مسئولیت‌پذیری در تمامی ایام سال است. کارکنان گمرک، حتی در روزهای تعطیل رسمی و شرایط خاص و خارج از ساعات اداری ، با حضور در میدان خدمت، برای تداوم جریان تجارت خارجی، انجام تشریفات گمرکی و جلوگیری از ایجاد وقفه در فرآیند صادرات تلاش می‌کنند.

روزانه تشریفات صادرات ۳۰۰ کامیون کالا از اصفهان انجام شد

وی با بیان اینکه گمرک تعطیلی‌پذیر نیست زیرا چرخه تولید و تجارت کشور نباید متوقف شود، تصریح کرد: در ۲۱۰ روز از ابتدای امسال به طور متوسط در هر روز تشریفات صادرات ۳۰۰ کامیون انجام پذیرفته به طوریکه بیش از یک میلیون و ۲۵۷ هزار تن کالا از گمرکات استان صادر شده که رشد ۳۲ درصدی از لحاظ وزنی نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان اضافه کرد: این رویکرد، بیانگر تعهد مجموعه گمرک به حمایت از تولید ملی، همراهی با صادرکنندگان و صیانت از منافع اقتصادی کشور است.