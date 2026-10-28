صادرات ۵۷۷ میلیون دلاری و افزایش ۳۲۰ درصدی درآمدها درگمرک مهران

سهراب کمری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد تجاری گمرک مرزی مهران اظهار داشت: در هفت‌ماهه نخست سال جاری، یک میلیون و ۳۲۳ هزار و ۴۹۰ تن کالا به ارزش ۵۷۷ میلیون و ۷۹۰ هزار و ۷۸۶ دلار از طریق این گمرک به عراق و سایر کشورها صادر شده است.

وی افزود: محصولات کشاورزی، کاشی و سرامیک، ظروف پلاستیکی، شیشه، میلگرد، ماهی زنده، کلینکر، سنگ‌آهن، لوله‌های پی‌وی‌سی و سنگ‌های ساختمانی از مهم‌ترین اقلام صادراتی عبوری از مرز مهران بوده‌اند.

مدیرکل گمرک استان ایلام با اشاره به رشد قابل‌توجه درآمدهای گمرک مهران تصریح کرد: درآمدهای وصولی این گمرک در هفت‌ماهه نخست امسال، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳۲۰ درصد افزایش یافته و به بیش از ۲ هزار و ۳۰۴ میلیارد ریال رسیده است.

کمری همچنین به وضعیت ترانزیت کالا از مرز مهران اشاره کرد و گفت: در این مدت، ۵۱ هزار و ۱۳۰ تن کالای ترانزیتی در قالب ۲ هزار و ۴۷۱ دستگاه کامیون از مرز مهران به مقصد عراق عبور کرده است.