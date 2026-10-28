به گزارش خبرگزاری مهر، این فدراسیون در راستای گسترش رویکردهای اجتماعی در ورزش و بهره‌گیری از ظرفیت رویدادهای ورزشی برای حمایت از اقدامات خیرخواهانه، عواید حاصل از برگزاری مسابقات نجات‌غریق «ندای امید» در استان یزد را به آزادی زندانیان اختصاص می‌دهد.



این موضوع در دیدار مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی، با شاه‌حسینی رئیس ستاد دیه استان یزد و معاون استاندار، مطرح و اعلام شد. بر این اساس، مسابقات ندای امید علاوه بر اهداف فنی و ورزشی، با رویکردی اجتماعی برگزار می‌شود تا ظرفیت جامعه نجات‌غریق کشور در مسیر اقدامات انسان‌دوستانه و حمایت از خانواده‌های زندانیان به کار گرفته شود.



فدراسیون نجات‌غریق و غواصی با اختصاص عواید این مسابقات به آزادی زندانیان، بر اهمیت مسئولیت اجتماعی در کنار مأموریت‌های تخصصی خود تأکید دارد. از این منظر، رویدادهای ورزشی علاوه بر فراهم کردن فرصت رقابت و نمایش توانمندی ورزشکاران، می‌توانند بستری برای تقویت همدلی، گسترش فرهنگ مشارکت در امور خیر و حمایت از خانواده‌های نیازمند باشند.

مسابقات نجات‌غریق ندای امید با اختصاص عواید خود به آزادی زندانیان، جلوه‌ای از پیوند ورزش با مسئولیت اجتماعی است؛ اقدامی که با همراهی مجموعه‌های ورزشی و مسئولان مرتبط، می‌تواند به تقویت فرهنگ نوع‌دوستی و حمایت از بازگشت زندانیان واجد شرایط به آغوش خانواده کمک کند.