خراسان جنوبی با ۸ غرفه در ایران کانماین ۱۴۰۵ حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع وابسته (ایران کانماین ۱۴۰۵) از ششم تا نهم آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و خراسان جنوبی با حضور مجموعه‌های معدنی و اقتصادی استان در این رویداد ملی مشارکت دارد.

خانه معدن خراسان جنوبی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، زغال‌سنگ پروده، شرکت حفار گستر، مجموعه گوهرسنگ‌های خراسان جنوبی، زمین‌کاوان زمان و کارند صدر جهان از جمله مجموعه‌های حاضر در این رویداد هستند که در قالب هشت غرفه به معرفی فعالیت‌ها و توانمندی‌های خود می‌پردازند.

حضور این مجموعه‌ها فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی در سطح ملی و توسعه ارتباط میان فعالان اقتصادی استان و شرکت‌های حاضر در نمایشگاه فراهم کرده است.

برقراری ارتباط با سرمایه‌گذاران، شناسایی فرصت‌های همکاری و گسترش تعاملات تخصصی از جمله زمینه‌هایی است که حضور در این رویداد می‌تواند برای مجموعه‌های معدنی استان به همراه داشته باشد.

خراسان جنوبی با برخورداری از ظرفیت‌های معدنی و فعالیت مجموعه‌های تخصصی در این حوزه، در تلاش است از فرصت نمایشگاه ایران کانماین برای معرفی توانمندی‌های خود، توسعه ارتباطات تجاری و پیگیری زمینه‌های جدید همکاری در بخش معدن بهره ببرد.

بیستمین نمایشگاه بین‌المللی ایران کانماین ۱۴۰۵ تا نهم آبان‌ماه در تهران میزبان فعالان معدن و صنایع معدنی، شرکت‌های تخصصی، تولیدکنندگان تجهیزات و سرمایه‌گذاران این حوزه است.