سرمایه گذاری خارجی در همدان ۶۴ درصد رشد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر چهارشنبه در نشست با کارشناسان ارزیابی عملکرد استانداری و فرمانداری‌های تابعه ضمن تسلیت ایام فاطمیه از زحمات همه همکاران استان در ستاد استانداری، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و واحدهای زیرمجموعه دولت قدردانی کرد و گفت: کسب رتبه عالی از سوی وزارت کشور حاصل همدلی، انسجام اطلاعاتی و تلاش جمعی شماست و این جلسه نیز بهانه‌ای برای قدردانی از همین دستاورد ارزشمند است.

وی با اشاره به شرایط سخت ۲ سال گذشته افزود: دولت چهاردهم کار خود را در حالی آغاز کرد که کشور با جنگ تحمیلی و شرایط پیچیده امنیتی روبه‌رو بود و در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان ارتباط استان با پایتخت قطع شد و مدیریت میدان عملا بر دوش استان بود و این تجربه مدیریت محلی در همدان را تثبیت کرد و نشان داد که استان با تکیه بر توان داخلی می‌تواند بحران‌ها را پشت سر بگذارد.

استاندار همدان با ارائه بخشی از عملکرد ۲ ساله استان اظهار کرد: در سال مالی ۱۴۰۴ جذب اعتبارات عمرانی نسبت به سال پیش ۶۳ درصد رشد داشت و امسال نیز با وجود ادامه جنگ ۱۷ درصد رشد ثبت شد و ۶۴ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ استان مربوط به همین ۲ سال است.

وی به افتتاح ۷۳ مدرسه از ۱۱۱ مدرسه نا ایمن، آبرسانی به ۱۶۰ روستا، وارد مدار شدن ۲۰۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی، خرید ۲۵ آمبولانس جدید، نصب دستگاه پت‌اسکن و افتتاح آنژیوگرافی دولتی اشاره کرد و گفت: این‌ها نمونه‌هایی از کارهای بزرگ و کم‌نظیری است که با همت همکاران انجام شده و باید دیده و گفته شود.

ملانوری شمسی خطاب به کارشناسان ارزیابی عملکرد تصریح کرد: مشکل اصلی دیده نشدن این زحمات است و باید با مستندسازی دقیق و اطلاع‌رسانی موثر، عملکرد دستگاه‌ها را روایت کنید. این کار هم انگیزه همکاران را بالا می‌برد و هم امید و اعتماد مردم را تقویت می‌کند.