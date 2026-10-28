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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

طرح ضربتی پلیس راهور در گیلان؛ ۶۵۶ خودرو توقیف شد

طرح ضربتی پلیس راهور در گیلان؛ ۶۵۶ خودرو توقیف شد

رشت- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان از توقیف ساعتی و فیزیکی ۶۵۶ دستگاه خودرو و اعمال قانون بیش از ۱۹ هزار مورد تخلف رانندگی در معابر شهری استان طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فتح‌الله نصیریان با اشاره به اجرای طرح ضربتی برخورد با تخلفات حادثه‌ساز و هنجارشکن در معابر شهری اظهار کرد: در جریان اجرای این طرح، ۵۳۸ دستگاه خودرو به‌صورت ساعتی و ۱۱۸ دستگاه خودرو به‌صورت فیزیکی توقیف شدند.

وی افزود: همچنین ۲۷ دستگاه خودرو به دلیل ایجاد آلودگی صوتی توقیف و ۱۹ هزار و ۱۷۸ مورد تخلف رانندگی نیز اعمال قانون شد.

رئیس پلیس راهور گیلان با تأکید بر تداوم برخورد با تخلفات رانندگی و رفتارهای پرخطر تصریح کرد: ارتقای ایمنی تردد، حفظ جان شهروندان و پیشگیری از حوادث رانندگی از اولویت‌های پلیس راهور استان است و برخورد با رانندگان متخلف با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6992600

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