طرح ضربتی پلیس راهور در گیلان؛ ۶۵۶ خودرو توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فتح‌الله نصیریان با اشاره به اجرای طرح ضربتی برخورد با تخلفات حادثه‌ساز و هنجارشکن در معابر شهری اظهار کرد: در جریان اجرای این طرح، ۵۳۸ دستگاه خودرو به‌صورت ساعتی و ۱۱۸ دستگاه خودرو به‌صورت فیزیکی توقیف شدند.

وی افزود: همچنین ۲۷ دستگاه خودرو به دلیل ایجاد آلودگی صوتی توقیف و ۱۹ هزار و ۱۷۸ مورد تخلف رانندگی نیز اعمال قانون شد.

رئیس پلیس راهور گیلان با تأکید بر تداوم برخورد با تخلفات رانندگی و رفتارهای پرخطر تصریح کرد: ارتقای ایمنی تردد، حفظ جان شهروندان و پیشگیری از حوادث رانندگی از اولویت‌های پلیس راهور استان است و برخورد با رانندگان متخلف با جدیت ادامه خواهد داشت.