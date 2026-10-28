به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کریمی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری با روسای شهرستان‌ها، اظهار کرد: کتابخانه‌های عمومی امروز تنها محل نگهداری کتاب نیستند بلکه به عنوان پایگاه‌های اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی و دانایی جامعه ایفا می‌کنند و تجهیز این فضاها نیازمند مشارکت عمومی است.

وی با اشاره به شعار این پویش با عنوان «سهمی در تجهیز و توسعه کتابخانه‌های عمومی داشته باشیم» افزود: پویش «اهدای دانش» در سه محور اصلی شامل اهدای کتاب، اهدای تجهیزات ازجمله میز، صندلی، سیستم‌های هوشمند و اقلام مورد نیاز و مشارکت داوطلبانه طراحی شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان تصریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای مشارکت در این طرح فرهنگی به وب‌سایت رسمی پویش به نشانی hamadan.ehdanesh.ir](https://hamadan.ehdanesh.ir/ مراجعه کرده و یا با اسکن بارکد مندرج در پوستر فراخوان نسبت به ثبت‌نام و همراهی اقدام کنند.

کریمی در ادامه با تاکید بر اهمیت تبلیغات شهری در جلب مشارکت مردمی خاطرنشان کرد: از تمامی روسای شهرستانی درخواست می‌شود با هماهنگی نهادهای مربوطه نسبت به چاپ و نصب پوستر این پویش در فضاهای تبلیغاتی پرتردد شهری، میادین اصلی، ایستگاه‌های اتوبوس و ادارات تابعه اقدام کنند تا پیام این طرح به عموم شهروندان برسد.

وی در پایان با اشاره به نقش همدلی و همراهی مردم و مسئولان در اعتلای فرهنگ عمومی استان، گفت: بی‌شک با استمرار این اقدامات می‌توان گام‌های بلندی در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و ساخت آینده‌ای روشن برای نسل‌های آینده برداشت.