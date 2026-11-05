به گزارش خبرنگار مهر، سید علی‌اصغر حسنی طباطبایی ظهر پنج شنبه اظهار کرد: بیش از ۱۱۰۰ نسخه کتاب کمک درسی در رشته‌های ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و دروس عمومی با اقدام ارزشمند دبیرستان نمونه مردمی آمنه به کتابخانه‌های عمومی شهرستان همدان اهدا شد.

وی با قدردانی از این اقدام فرهنگی و خیرخواهانه افزود: جذب این مجموعه ارزشمند با پیگیری معصومه محمدی هژیر مسئول کتابخانه عمومی شهید خضریان همدان در راستای پویش «هم‌کنکوری» محقق شد تا زمینه استفاده دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور از منابع آموزشی کاربردی فراهم شود.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان همدان با اشاره به اهمیت مشارکت اجتماعی در توسعه فرهنگ مطالعه تصریح کرد: پویش «هم‌کنکوری» نمادی عینی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی، همدلی و ترویج فرهنگ به اشتراک گذاری دانایی است که به تداوم چرخه انتقال دانش کمک می‌کند.

حسنی طباطبایی با تاکید بر نقش کتابخانه‌های عمومی در تحقق عدالت آموزشی خاطرنشان کرد: دسترسی به منابع کمک آموزشی باکیفیت از نیازهای اساسی داوطلبان آزمون سراسری است و اهدای این کتب می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تهیه منابع، فرصت مناسبی برای استفاده رایگان علاقه‌مندان فراهم آورد.

وی در پایان با تقدیر از مجموعه مدیریتی و آموزشی دبیرستان نمونه مردمی آمنه تقارن این اقدام خداپسندانه با روز دانش‌آموز را جلوه‌ای زیبا از این حقیقت دانست که گاهی یک کتاب می‌تواند آغازگر مسیر موفقیت دانش آموزی دیگر باشد.