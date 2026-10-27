به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، حسین تفنگدار با اشاره به رویکرد برنامه «کتاب‌خانه» گفت: هر کتاب دریچه‌ای به جهانی تازه است، اما ورای واژه‌ها و سطرها، اندیشه‌ها و پرسش‌هایی وجود دارند که با تأمل و بازخوانی آثار آشکار می‌شوند و زمینه گفتگو و نقد را فراهم می‌کنند.



وی افزود: این برنامه به بررسی لایه‌های پنهان آثار مکتوب می‌پردازد و با طرح دیدگاه‌های مختلف، امکان تحلیل و ارزیابی نقادانه کتاب‌ها را برای مخاطبان فراهم می‌کند.



نخستین قسمت «کتاب‌خانه» به کتاب «دانشنامه آثار بهرام بیضایی» نوشته فرشید قلی‌پور اختصاص دارد. در این برنامه، سهیلا نجم و الهام باقری به‌عنوان سخنران و رامتین شهبازی و رضا حسینی در جایگاه منتقد، درباره این اثر گفتگو می‌کنند. تک‌نوازی سه‌تار محسن کبیرنژاد نیز بخش موسیقایی برنامه را شکل می‌دهد.

حسین تفنگدار سردبیری و نویسندگی برنامه را به همراه جعفر غلامپور بر عهده دارد و ژاله محمدعلی تهیه‌کننده آن است. محسن ثقفی اجرای برنامه را انجام می‌دهد، سیما خوش‌چشم گوینده آن است و حامد مرادی صدابرداری را بر عهده دارد.



برنامه «کتاب‌خانه» با همکاری مجموعه تئاتر شهر، کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران، جمعه ۸ آبان ساعت ۲۱ از رادیو نمایش پخش می‌شود.