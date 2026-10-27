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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

«کتاب‌خانه» در رادیو نمایش؛ وقتی کتاب به میز نقد کشیده می‌شود

«کتاب‌خانه» در رادیو نمایش؛ وقتی کتاب به میز نقد کشیده می‌شود

سردبیر برنامه جدید «کتاب‌خانه» رادیو نمایش از آغاز پخش این برنامه با محوریت نقد و بررسی کتاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، حسین تفنگدار با اشاره به رویکرد برنامه «کتاب‌خانه» گفت: هر کتاب دریچه‌ای به جهانی تازه است، اما ورای واژه‌ها و سطرها، اندیشه‌ها و پرسش‌هایی وجود دارند که با تأمل و بازخوانی آثار آشکار می‌شوند و زمینه گفتگو و نقد را فراهم می‌کنند.

وی افزود: این برنامه به بررسی لایه‌های پنهان آثار مکتوب می‌پردازد و با طرح دیدگاه‌های مختلف، امکان تحلیل و ارزیابی نقادانه کتاب‌ها را برای مخاطبان فراهم می‌کند.

نخستین قسمت «کتاب‌خانه» به کتاب «دانشنامه آثار بهرام بیضایی» نوشته فرشید قلی‌پور اختصاص دارد. در این برنامه، سهیلا نجم و الهام باقری به‌عنوان سخنران و رامتین شهبازی و رضا حسینی در جایگاه منتقد، درباره این اثر گفتگو می‌کنند. تک‌نوازی سه‌تار محسن کبیرنژاد نیز بخش موسیقایی برنامه را شکل می‌دهد.

حسین تفنگدار سردبیری و نویسندگی برنامه را به همراه جعفر غلامپور بر عهده دارد و ژاله محمدعلی تهیه‌کننده آن است. محسن ثقفی اجرای برنامه را انجام می‌دهد، سیما خوش‌چشم گوینده آن است و حامد مرادی صدابرداری را بر عهده دارد.

برنامه «کتاب‌خانه» با همکاری مجموعه تئاتر شهر، کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران، جمعه ۸ آبان ساعت ۲۱ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

کد مطلب 6991709
عطیه موذن

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