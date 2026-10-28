به گزارش خبرنگار مهر، شرکت خودروسازی مرسدس‌بنز آلمان در پی افت فروش در بازار چین و افزایش هزینه‌ها، پیش‌بینی خود از حاشیه سود بخش خودروهای سواری را برای سال ۲۰۲۶ کاهش داد.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، مرسدس‌بنز پیش‌بینی حاشیه سود تعدیل‌شده بخش خودروهای سواری خود را از ۳ تا ۵ درصد به ۲ تا ۳ درصد کاهش داده است.

افت تقاضا در چین، افزایش فشار رقابتی از سوی خودروسازان این کشور و رشد هزینه‌ها از جمله عواملی هستند که بر عملکرد این خودروساز آلمانی تأثیر گذاشته‌اند.

بر اساس این گزارش، فروش خودروهای مرسدس‌بنز در چین در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ادامه دشواری فعالیت خودروسازان لوکس خارجی در بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که خودروسازان آلمانی برای حفظ سهم بازار خود در چین با رقابت شدید شرکت‌های داخلی، به‌ویژه در بخش خودروهای برقی، مواجه هستند.