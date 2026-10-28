به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه‌های مسکن شهرستان دشتی اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های مسکن و تسریع در اجرای طرح‌ها از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و تلاش می‌کنیم با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موانع احتمالی پیش‌روی پروژه‌ها برطرف شود.

وی با اشاره به عملکرد شهرستان دشتی در اجرای طرح‌های مسکن افزود: این شهرستان در اجرای طرح‌های مسکن در سطح استان بوشهر پیشتاز است و از تلاش‌ها و پیگیری‌های مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای پیشبرد این پروژه‌ها قدردانی می‌شود.

فرماندار دشتی با تأکید بر توجه دولت چهاردهم به حوزه مسکن بیان کرد: دولت چهاردهم اهتمام جدی به تأمین مسکن و پیشبرد طرح‌های مرتبط دارد و مدیریت شهرستان نیز در همین راستا، با پیگیری مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌ها، تحقق اهداف تعیین‌شده را دنبال می‌کند.

مقاتلی ادامه داد: تحقق برنامه‌های دولت نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی است و مدیران باید با مسئولیت‌پذیری و تلاش مضاعف، در مسیر اجرای سیاست‌ها و تحقق اهداف دولت گام بردارند.

وی تأکید کرد: تکمیل به‌موقع پروژه‌های مسکن علاوه بر پاسخگویی به نیاز شهروندان، نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی و افزایش رضایتمندی مردم دارد و این موضوع با جدیت در شهرستان پیگیری خواهد شد.