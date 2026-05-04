به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر دوشنبه در نشست شورای تأمین مسکن شهرستان اظهار کرد: یکی از اصلیترین مطالبات مردم دشتی، تعیینتکلیف زمینهای سه و چهارفرزندی و همچنین تسریع در روند پروژههای مرتبط با نهضت ملی مسکن است؛ موضوعی که اکنون به یکی از محورهای جدی خواسته های به حق مردمی تبدیل شده است.
وی بیان کرد: مطالبات مردم در حوزه مسکن کاملاً بهجا است و ما بر اساس قوانین مصوب و وعدههای دادهشده موظف به پیگیری و اجرای آن هستیم. نباید کارهای بنیادین را معطل بگذاریم تا بعدها با فشار زمانی و نارضایتی عمومی مواجه شویم.
فرماندار دشتی با اشاره به آمار واگذاری پلاکها در سایتهای «کاکی»، «بادوله» و «خورموج» افزود: نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ پلاک در این نقاط واگذار شده اما بخشی از واحدهای ساختهشده هنوز فاقد زیرساختهای اولیه مانند آب، برق، گاز و ارتباطات هستند. این نیازهای ابتدایی برای سکونت ضروری است و باید قبل از تحویل، تکمیل شوند.
مقاتلی گفت: برخی از موضوعات بهدلیل طولانی شدن فرآیندها باعث افزایش نارضایتی می شود و دستگاهها باید برنامههای خود را با زمانبندی مشخص و قابل تحقق ارائه کنند.
وی با اشاره به مشکلات برخی بانکها در پرداخت تعهدات مسکن نیز اظهار داشت: با وجود محدودیتهای پرداختی بانکی، لازم است هماهنگی و همکاری بیشتری صورت گیرد تا روند اجرای طرحها دچار توقف نشود.
فرماندار دشتی تأکید کرد: برای افتتاح پروژههای هفته دولت و سایر برنامهها، باید خدمات زیربنایی از هماکنون پیگیری و تکمیل شود تا در زمان بهرهبرداری با کمبودهایی مانند نبود برق یا آب مواجه نشویم.
