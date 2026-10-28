دستگیری ۱۲ متهم و محکوم تحت تعقیب در ازنا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر ارکیان ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح امنیت محله‌محور با هدف شناسایی و دستگیری محکومان و متهمان متواری و تحت تعقیب دستگاه قضائی و انتظامی، این طرح با تلاش مأموران انتظامی در سطح شهرستان ازنا اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ نفر از محکومان و متهمان متواری شناسایی و دستگیر شدند و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی ازنا با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های انتظامی در راستای ارتقای امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح به‌صورت مستمر در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت.