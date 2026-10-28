تحرکات جدید آمریکا در بیروت و منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سفارت آمریکا در بیروت با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از ادامه فعالیت عادی خود خبر داد.

سفارت آمریکا در این پیام از شهروندان آمریکایی که به منطقه خاورمیانه سفر کرده‌اند یا مقیم این منطقه هستند خواست در برنامه هوشمند ثبت نام مسافران متعلق به وزارت خارجه امریکا ثبت نام کنند.

این سفارتخانه بیان کرد: ثبت نام در این برنامه، امکان دسترسی به تازه‌ترین رویدادهای امنیتی را فراهم می‌کند و در عین حال به سفارتخانه آمریکا در کشوری که شهروندان ثبت نام شده آمریکایی در آنجا به سر می‌برند امکان می‌دهد در موارد اضطراری با آنان تماس برقرار کند.

از سوی دیگر یک مقام عالی رتبه اماراتی اعلام کرد که ابوظبی از آمریکا هشداری مبنی بر افزایش سطح آماده‌باش از روز جمعه دریافت کرده است.