  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

تحرکات جدید آمریکا در بیروت و منطقه

تحرکات جدید آمریکا در بیروت و منطقه

سفارت آمریکا در بیروت در حالی از عادی بودن فعالیت خود خبر داد که یک مقام اماراتی به دریافت هشدار از سوی آمریکا اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سفارت آمریکا در بیروت با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از ادامه فعالیت عادی خود خبر داد.

سفارت آمریکا در این پیام از شهروندان آمریکایی که به منطقه خاورمیانه سفر کرده‌اند یا مقیم این منطقه هستند خواست در برنامه هوشمند ثبت نام مسافران متعلق به وزارت خارجه امریکا ثبت نام کنند.

این سفارتخانه بیان کرد: ثبت نام در این برنامه، امکان دسترسی به تازه‌ترین رویدادهای امنیتی را فراهم می‌کند و در عین حال به سفارتخانه آمریکا در کشوری که شهروندان ثبت نام شده آمریکایی در آنجا به سر می‌برند امکان می‌دهد در موارد اضطراری با آنان تماس برقرار کند.

از سوی دیگر یک مقام عالی رتبه اماراتی اعلام کرد که ابوظبی از آمریکا هشداری مبنی بر افزایش سطح آماده‌باش از روز جمعه دریافت کرده است.

کد مطلب 6992880

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها