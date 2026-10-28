به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز شهسواری روز چهارشنبه در جمع بهره برداران پایاب سد سهند افزود: اکنون از پنج فاز پایاب سد فاز یک تمام شده است و فازهای سه و چهار در حال اتمام است.

وی گفت: فاز ۲ هم باید به چهار قسمت تقسیم و به تعاونی‌ها تحویل داده شود تا خود کشاورزان و بهره برداران به لوله گذاری اقدام کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ۱۶۵ میلیون متر مکعب آب در پشت سد سهند ذخیره می‌شود افزود: متاسفانه آب سد به درستی استفاده نمی شود و موقع سرریز و اضافه آب برای آبیاری محصولات کشاورزی شهرهای همجوار استفاده می‌شود.

ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود هم بر فعالیت آب بران در پایاب سد سهند تاکید و مشکل عمده کشاورزان و سرمایه‌گذاران را نبود برق در پایاب سد عنوان کرد و احداث پست برق مجزا را در محل سد برای برق رسانی به شبکه پایاب خواستار شد.

وی گفت: در صورت تکمیل پنج واحد عمرانی، زمینه اشتغال برای بیش از هفت هزار نفر در این پایاب‌ها فراهم و منطقه به قطب کشاورزی و کشت محصولات صیفی‌جات و محصولات کشاورزی تبدیل خواهد شد.