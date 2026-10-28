۶ اولویت اجرایی برای صیانت از زنجیره تولید و امنیت اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمسعود سمیعی‌نژاد روز چهارشنبه در گردهمایی پدافند غیرعامل در ایمیدرو که با حضور سردار جلالی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور و رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد، اظهار کرد: صیانت از سرمایه‌های ملی، استمرار تولید و حفاظت از زیرساخت‌های کشور، بخشی از مسئولیت راهبردی مدیران در قبال امنیت اقتصادی است و باید در متن تصمیم‌گیری‌های کلان، تخصیص منابع و نظارت‌ها قرار گیرد.

معاون وزیر صمت با اشاره به گستردگی زنجیره فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی از اکتشاف و استخراج تا فرآوری، تولید محصولات فلزی و غیرفلزی، حمل‌ونقل و تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی تصریح کرد: هرگونه اختلال جدی در یکی از حلقه‌های این زنجیره می‌تواند بر تعهدات تولیدی، اشتغال، بازار و عملکرد سایر صنایع اثرگذار باشد.

سه محور کلیدی پدافند غیرعامل در بخش معدن

رئیس هیئت عامل ایمیدرو، سه مفهوم «پیشگیری»، «تاب‌آوری» و «تداوم فعالیت» را ارکان اصلی پدافند غیرعامل برشمرد و گفت: شناسایی تهدیدات پیش از وقوع حادثه، افزایش توان مجموعه‌ها برای تحمل اختلال و حفظ فرآیندهای حیاتی به همراه بازگشت سریع به شرایط پایدار، باید در برنامه‌های عملیاتی شرکت‌های تابعه و وابسته ایمیدرو نهادینه شود.

وی افزود: ملاحظات پدافند غیرعامل باید از مراحل اولیه طراحی، مطالعات پروژه‌ها و انتخاب فناوری تا خرید تجهیزات، بهره‌برداری و توسعه لحاظ شود تا هزینه‌های اصلاحی کاهش یابد.

سمیعی‌نژاد با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات صنعتی نظیر اختلال در تامین انرژی (برق، آب، سوخت)، آسیب به تجهیزات کلیدی، حوادث صنعتی، قطع ارتباطات و مخاطرات طبیعی، تأکید کرد: هر مجتمع باید متناسب با شرایط جغرافیایی و نوع فناوری، ارزیابی اختصاصی ریسک انجام دهد.

وی اضافه کرد: همچنین تدوین و آزمون برنامه‌های مدیریت بحران از طریق برگزاری مانورهای هدفمند برای سنجش سرعت تصمیم‌گیری و هماهنگی بین‌بخشی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو، امنیت سایبری در محیط‌های صنعتی و حفاظت از شبکه‌های کنترل خودکار را از دیگر الزامات مهم خواند و بر لزوم مدیریت آسیب‌پذیری‌ها، پشتیبان‌گیری امن از داده‌ها و هماهنگی میان واحدهای فناوری اطلاعات، پدافند و ایمنی تاکید کرد.

وی همچنین بر ضرورت شناسایی وابستگی شرکت‌ها به تامین‌کنندگان خاص، پیش‌بینی ذخایر احتیاطی اقلام حیاتی و اجرای تعمیرات پیشگیرانه تصریح کرد.

۶ اولویت اجرایی ابلاغ‌شده به مجموعه‌های معدنی

سمیعی‌نژاد با تاکید بر این که پاسخ‌گویی مدیران و معیارهای کمیِ کاهش آسیب‌پذیری ملاک ارزیابی است، ۶ اولویت اجرایی زیر را برای پیگیری ابلاغ کرد:

۱. تکمیل ارزیابی ریسک و تعیین اولویت‌های اصلاحی

۲. تدوین و آزمون مستمر برنامه‌های تداوم فعالیت

۳. تقویت آموزش و ارتقای آمادگی نیروی انسانی

۴. ارتقای هماهنگی بین‌بخشی و مدیریت اثربخش اطلاعات

۵. ارزیابی مستمر عملکرد بر مبنای شاخص‌های قابل سنجش (زمان بازیابی، پوشش ریسک و...)

۶. پیوند دادن الزامات پدافند غیرعامل با نظام بودجه‌ریزی و فرآیندهای تصمیم‌گیری