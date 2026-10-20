وام ۴۳ میلیاردی برای خرید ادوات کشاورزی هشترود و چاراویماق

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز شهسواری روز سه‌شنبه گفت: در دیدار با مدیرعامل یکی از بانک ها، مشکلات و مطالبات کشاورزان منطقه مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت و موضوع واگذار نشدن تراکتور و کمباین به کشاورزانی که مراحل ثبت‌نام را انجام داده‌اند و همچنین مشکلات موجود در روند ارائه تسهیلات بانکی به کشاورزان منطقه مطرح و بر ضرورت رفع موانع تأکید شد.

وی افزود: پس از بررسی موضوع، جهت تسریع در روند بررسی و رفع مشکلات ایجادشده، زمینه واگذاری ماشین‌آلات کشاورزی و ارائه تسهیلات به کشاورزان منطقه، دستورات مقتضی به مدیر استانی آن بانک صادر شد.

شهسواری گفت: همچنین با پیگیری‌های انجام‌شده ۴۳ میلیارد تومان تسهیلات برای تأمین و خرید ادوات کشاورزی اختصاص یافت تا بخشی از نیاز کشاورزان منطقه در این زمینه برطرف شود.