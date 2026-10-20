  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

وام ۴۳ میلیاردی برای خرید ادوات کشاورزی هشترود و چاراویماق

وام ۴۳ میلیاردی برای خرید ادوات کشاورزی هشترود و چاراویماق

هشترود- نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی از اختصاص۴۳ میلیارد تومان تسهیلات برای تأمین و خرید ادوات کشاورزی مناطق هشترود و چاراویماق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز شهسواری روز سه‌شنبه گفت: در دیدار با مدیرعامل یکی از بانک ها، مشکلات و مطالبات کشاورزان منطقه مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت و موضوع واگذار نشدن تراکتور و کمباین به کشاورزانی که مراحل ثبت‌نام را انجام داده‌اند و همچنین مشکلات موجود در روند ارائه تسهیلات بانکی به کشاورزان منطقه مطرح و بر ضرورت رفع موانع تأکید شد.

وی افزود: پس از بررسی موضوع، جهت تسریع در روند بررسی و رفع مشکلات ایجادشده، زمینه واگذاری ماشین‌آلات کشاورزی و ارائه تسهیلات به کشاورزان منطقه، دستورات مقتضی به مدیر استانی آن بانک صادر شد.

شهسواری گفت: همچنین با پیگیری‌های انجام‌شده ۴۳ میلیارد تومان تسهیلات برای تأمین و خرید ادوات کشاورزی اختصاص یافت تا بخشی از نیاز کشاورزان منطقه در این زمینه برطرف شود.

کد مطلب 6983895

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها