به گزارش خبرگزاری مهر، ایمیدرو، محمدمسعود سمیعی‌نژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در جلسه با رییس خانه معدن ایران، اشاره به اقدامات انجام شده برای جلوگیری از اختلال در فعالیت معادن کشور، اظهار کرد: از نخستین ساعات وقوع جنگ، حفظ روند تولید و تداوم فعالیت شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی در دستور کار ایمیدرو قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و معدنی، بررسی وضعیت زیرساخت‌ها، ارزیابی آسیب‌ها و پیگیری مسائل شرکت‌ها به‌صورت مستمر انجام شد تا از بروز اختلال در زنجیره تأمین و تولید جلوگیری شود.

معاون وزیر صمت گفت: در کنار مدیریت شرایط جاری، برنامه‌ریزی برای بازسازی و احیای واحدهای آسیب‌دیده حوزه معدنی نیز مورد توجه قرار گرفته و ایمیدرو تلاش دارد با هماهنگی وزارت صمت و دستگاه‌های مرتبط و بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل‌ها، زمینه بازگشت سریع این واحدها به مدار تولید را فراهم کند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه از زمان وقوع جنگ، کمیته مدیریت بحران در ایمیدرو تشکیل شد، تصریح کرد: مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل به شرکت‌های زیرمجموعه و فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی ابلاغ شد تا ضمن حفظ تداوم تولید، امنیت زیرساخت‌های معدنی و صنعتی نیز تقویت شود.

سمیعی‌نژاد با اشاره به برخی محدودیت‌های ارزی، اظهار کرد: طبیعی است که در این مقطع، اولویت تخصیص ارز کشور به تأمین کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد، اما با این وجود تلاش خواهد شد نیازهای ضروری بخش معدن و صنایع معدنی نیز از مسیر تعامل و هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو از خانه معدن ایران خواست پیشنهادها و دغدغه‌های تخصصی خود را برای پیگیری و تصمیم‌سازی ارایه کند و ادامه داد: ایمیدرو نظرات بخش خصوصی را در تصمیمگیری‌ها مورد توجه قرار می‌دهد و از ظرفیت تشکل‌های تخصصی و انجمن‌های بخش معدن در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت استفاده می‌کند.

وی تاکید کرد: عبور از شرایط فعلی، نیازمند هم‌افزایی و مشارکت فعال تمامی نقش‌آفرینان و بازیگران زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور است.

در ادامه این نشست، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، با اشاره به شرایط حساس کشور در دوران جنگ و پس از آن، اظهار کرد: رویکرد خانه معدن همواره این بوده که با اتکا به تجربیات بخش خصوصی، در کنار متولیان بخش معدن کشور نقش‌آفرینی کند و در مدیریت بحران‌ها مشارکت داشته باشد.

وی افزود: پیشنهاد تشکیل ستاد بحران در همان روزهای ابتدایی از سوی خانه معدن مطرح شد، چراکه در شرایط بحرانی نخستین ضرورت، حفظ مدیران تصمیم‌ساز و تداوم فرآیند مدیریت در بخش تولید و معدن است.

بهرامن همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: فعالان معدنی آمادگی دارند تجربیات میدانی و ظرفیت‌های اجرایی خود را برای حل مشکلات تولید، تأمین مواد اولیه و پایداری فعالیت معادن در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهند تا بخش معدن بتواند نقش خود را در اقتصاد کشور و تأمین نیاز صنایع به‌درستی ایفا کند.