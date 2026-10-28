حیدری: کاهش آسیب‌ پذیری و تداوم خدمات اولویت پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری ایمن‌آبادی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش پدافند غیرعامل اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با تهدیدات مختلف اظهار کرد: با توجه به تنوع تهدیدات در شرایط کنونی، برنامه‌ریزی برای ارتقای آمادگی و افزایش توان مقابله با شرایط بحرانی در همه دستگاه‌ها ضروری است.

وی با بیان اینکه تهدیدات امروز تنها به حملات نظامی محدود نمی‌شود، افزود: حملات سایبری، تهدیدات شیمیایی و زیستی و تهدیدات ترکیبی، ضرورت توجه به الزامات پدافند غیرعامل و تقویت آمادگی دستگاه‌های اجرایی را دوچندان کرده است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، صیانت از اطلاعات، برگزاری مانورهای آمادگی و ارتقای آموزش‌های تخصصی را از جمله اقدامات ضروری در این حوزه برشمرد و بر لزوم توجه دستگاه‌ها به تداوم ارائه خدمات در شرایط بحرانی تأکید کرد.

حیدری ایمن‌آبادی با اشاره به دستورالعمل امسال پدافند غیرعامل، سه وضعیت عادی، بینابینی و جنگی را تشریح کرد و گفت: برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با شرایط هر وضعیت پیش‌بینی و تدوین شود تا در صورت بروز بحران، روند خدمت‌رسانی به مردم با اختلال مواجه نشود.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه ظرفیت‌های خدمات غیرحضوری خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در شرایط خاص نیز امکان ارائه خدمات از طریق بسترهای الکترونیکی و فضای مجازی فراهم باشد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان همچنین از پیش‌بینی حدود ۶۰۰ برنامه در هفته پدافند غیرعامل در استان خبر داد و بر ضرورت فرهنگ‌سازی، افزایش آگاهی عمومی و تقویت آمادگی مجموعه‌های اجرایی برای مقابله با تهدیدات تأکید کرد.

وی مدیریت مصرف انرژی و حفاظت از اطلاعات و زیرساخت‌های ارتباطی را نیز از دیگر الزامات پدافند غیرعامل دانست و خواستار توجه جدی دستگاه‌های اجرایی به اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و ارتقای سطح آمادگی در برابر شرایط اضطراری شد.