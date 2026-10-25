خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: ایام فاطمیه برای بسیاری از مردم فرصتی دوباره برای بازخوانی سیره بانویی است که نام و یادش با ایمان، صبر، دفاع از حق و جایگاه والای خانواده در فرهنگ اسلامی گره خورده است؛ روزهایی که سوگواری برای حضرت فاطمه زهرا (س) از مجالس روضه و منبر فراتر می‌رود و در قالب اجتماعات مذهبی، آیین‌های دسته‌روی و حضور مردم در مساجد و حسینیه‌ها جلوه پیدا می‌کند.

در استان کردستان نیز همزمان با ایام فاطمیه، برنامه‌های عزاداری در دهه اول و دوم این ایام برگزار می‌شود و شهر رنگ و بوی فاطمی به خود می گیرد اما امسال این مراسمات جلوه و حال و هوای دیگری دارد چرا که در سوگ رهبر شهید انقلاب این مراسمات برگزار می شود.

در شهرها و روستاهای استان، هیئت‌های مذهبی، مساجد و حسینیه‌ها میزبان سوگوارانی هستند که با حضور در این مجالس، ارادت خود را به خاندان اهل‌بیت (ع) ابراز می‌کنند.

در کنار برگزاری مراسم سنتی عزاداری، اعزام مبلغان دینی و برپایی ایستگاه‌های صلواتی از جمله برنامه‌هایی است که برای این ایام در نظر گرفته شده است؛ اقداماتی که با هدف گسترش فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی و فراهم‌کردن زمینه حضور اقشار مختلف مردم در آیین‌های فاطمی دنبال می‌شود.

برگزاری مراسم فاطمیه در دهه اول و دوم

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری برنامه‌های ایام فاطمیه در سطح استان اظهار کرد: مراسم عزاداری در دهه اول و دوم فاطمیه در مناطق مختلف کردستان برگزار می‌شود و مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی در اجرای این برنامه‌ها نقش دارند.



حجت‌الاسلام جلیل مختاری‌نیا افزود: برگزاری مراسم روضه‌خوانی، سخنرانی و آیین‌های عزاداری از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این ایام است و در کنار مجالس مذهبی، تجمعات و دسته‌روی عزاداران نیز در شهرهای مختلف برگزار می‌شود.



معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به برگزاری اجتماعات مذهبی در بیجار و قروه ادامه داد: این برنامه‌ها با مشارکت هیئت‌های مذهبی و حضور عزاداران برگزار می‌شود و تلاش بر این است که مراسم ایام فاطمیه در نقاط مختلف استان جریان داشته باشد.



حجت الاسلام مختاری‌نیا همچنین از فعالیت ایستگاه‌های صلواتی در سطح استان خبر داد و گفت: ۲۵ ایستگاه صلواتی در نقاط مختلف کردستان برای این ایام در نظر گرفته شده است.





وی با اشاره به برنامه اعزام مبلغان دینی بیان کرد: در ایام فاطمیه، ۲۰۰ مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف استان اعزام می‌شوند تا در مساجد، محافل مذهبی و مناطق هدف به فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی بپردازند.

مساجد و هیئت‌ها؛ کانون برگزاری آیین‌های عزاداری

وی یادآور شد: برگزاری مراسم در مساجد و حسینیه‌ها از مهم‌ترین بخش‌های برنامه‌های ایام فاطمیه در کردستان به شمار می‌رود.

به گفته مختاری‌نیا این مجالس علاوه بر فراهم‌کردن زمینه عزاداری، فرصتی برای بیان ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س)، تبیین معارف دینی و آشنایی بیشتر نسل جوان با سیره اهل‌بیت (ع) فراهم می‌کند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان یادآور شد: در چنین برنامه‌هایی، روضه‌خوانی و سخنرانی مذهبی در کنار حضور مداحان و مشارکت هیئت‌ها، فضای سوگواری را شکل می‌دهد و از سوی دیگر، دسته‌روی و تجمع عزاداران در شهرهایی مانند بیجار و قروه، جلوه‌ای عمومی‌تر به آیین‌های فاطمی می‌بخشد و حضور مردم در فضای شهری را به بخشی از مراسم تبدیل می‌کند.

وی عنوان کرد: گسترش برنامه‌ها در نقاط مختلف استان، ضرورت هماهنگی میان نهادهای فرهنگی، مبلغان، هیئت‌های مذهبی و برگزارکنندگان محلی را نیز برجسته می‌کند؛ چراکه استمرار این آیین‌ها علاوه بر فراهم‌کردن امکانات برگزاری مراسم، به مشارکت مردم و همراهی فعالان مذهبی وابسته است.



بیجار در سوگ حضرت زهرا (س)

در شهرستان بیجار نیز همزمان با ایام فاطمیه، فضای مذهبی شهر و مناطق مختلف شهرستان متأثر از مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) است و مساجد، هیئت‌های مذهبی و محافل عزاداری در این ایام میزبان مردم و علاقه‌مندانی هستند که برای شرکت در مجالس روضه‌خوانی و سخنرانی حضور پیدا می‌کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های این شهرستان در ایام فاطمیه اظهار کرد: بیجار همزمان با این ایام در حال‌وهوای حزن و عزاداری قرار دارد و مراسم سوگواری با مشارکت هیئت‌های مذهبی و مردم برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان افزود: برگزاری مجالس عزاداری و روضه‌خوانی، سخنرانی‌های مذهبی و دسته‌روی از جمله برنامه‌های این ایام در شهرستان است و مساجد و هیئت‌های مذهبی در اجرای مراسم نقش محوری دارند.

وی بیان کرد: اعزام مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد تا برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در کنار مراسم عزاداری دنبال شود.

حجت‌الاسلام جمادیان ادامه داد: دسته‌روی و برگزاری مراسم سوگواری از دیگر برنامه‌های این ایام است و مشارکت مردم و هیئت‌های مذهبی در برگزاری این آیین‌ها اهمیت زیادی دارد.

وی یادآور شد: تبیین سیره فاطمی در کنار مراسم عزاداری ایام فاطمیه علاوه بر برگزاری آیین‌های سوگواری، فرصتی برای بازخوانی ابعاد مختلف شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) و تبیین آموزه‌های اخلاقی و دینی مرتبط با سیره ایشان است.

حجت‌الاسلام جمادیان اضافه کرد: در این ایام، منبرهای مذهبی و مجالس سخنرانی می‌توانند بستری برای آشنایی بیشتر مخاطبان، به‌ویژه نسل جوان، با جایگاه حضرت زهرا (س) در فرهنگ اسلامی باشند و توجه به ارزش‌هایی همچون صبر، مسئولیت‌پذیری، حفظ کرامت انسانی و اهمیت خانواده نیز از موضوعاتی است که می‌تواند در برنامه‌های فرهنگی این مناسبت مورد توجه قرار گیرد.

مراسم عزاداری ایام فاطمیه با مشارکت مردم

برگزاری مراسم عزاداری در دهه اول و دوم فاطمیه، فعالیت ۲۵ ایستگاه صلواتی و اعزام ۲۰۰ مبلغ و مبلغه از جمله برنامه‌های اعلام‌شده برای این ایام در استان کردستان است. در شهرستان بیجار نیز مراسم سوگواری با مشارکت مردم، مساجد و هیئت‌های مذهبی برگزار می‌شود.

تداوم این برنامه‌ها در کنار توجه به محتوای فرهنگی و تبلیغی مجالس، می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با سیره حضرت فاطمه زهرا (س) را فراهم کند.

همچنین همراهی مردم و هیئت‌های مذهبی در برگزاری آیین‌های فاطمی، ظرفیت مهمی برای استمرار فعالیت‌های مذهبی در شهرها و روستاهای استان به شمار می‌رود.

ایام فاطمیه در کردستان، فرصتی برای حضور مردم در مجالس عزاداری و بازخوانی آموزه‌های دینی است؛ فرصتی که با همراهی مساجد، هیئت‌های مذهبی و مبلغان می‌تواند علاوه بر پاسداشت این مناسبت، به تقویت فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی در سطح استان کمک کند.