به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر شنبه در بازدید از روستاهای در معرض خطر سیلاب بخش بندرریگ‌ به همراه مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر افزود: لایروبی رودخانه رودشور باید در اولویت قرار گیرد تا از بروز خطرات احتمالی در زمان بارندگی‌های شدید جلوگیری شود.

فرماندار گناوه اظهار کرد: برای سهولت تردد در مسیرهای ارتباطی روستاهای رمله و حججی تدابیری اندیشیده خواهد شد تا اهالی این منطقه در شرایط بحرانی با مشکلی مواجه نشوند.

وی تأکید کرد: به منظور اقدامات پیشگیرانه از ورود سیل در روستای احشام احمد باید راهکارهای مناسب از جمله ایجاد سیل‌بند در محدوده آن در نظر گرفته شود تا امکان هدایت آب‌های سطحی به سمت دریا از طریق مسیرهای جدید فراهم شود.

فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: در کمیته برنامه‌ریزی امسال شهرستان ، نسبت به اختصاص بودجه برای روستاهای در معرض خطر سیل به‌صورت ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

در این بازدید که مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر، معاون عمرانی فرمانداری، بخشدار بندرریگ، روسای جمعیت هلال احمر، راهداری و منابع آب حضور داشتند، درپی بارندگی های اخیر و سرریزشدن روان آب های بالادست انجام شد.