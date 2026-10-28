عملیات جدید ارتش رژیم صهیونیستی در قنیطره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نظامیان اشغالگر صهیونیستی امروز وارد روستای مجدولیه در حومه استان قنیطره سوریه شدند و در ورودی این روستا ایست بازرسی موقتی برپا کردند تا رهگذران را تفتیش و مدارک هویتی آنان را بررسی کنند.

در همین رابطه، دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داد که یک گشتی وابسته به نیروهای صهیونیستی متشکل از ۷ خودروی نظامی وارد روستای مجدولیه در حومه قنیطره و منطقه تل‌کروم در بخش مرکزی این منطقه شد. این نیروها در ورودی مجدولیه ایست بازرسی برپا کردند و بلافاصله عملیات تفتیش را آغاز کردند.

این حمله در شرایطی صورت می‌گیرد که تحرکات و تجاوزهای نظامی رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف حومه قنیطره همچنان ادامه دارد. این اقدامات با برپایی ایست‌های بازرسی موقت و تفتیش غیرنظامیان همراه است و رفت‌وآمد ساکنان را محدود می‌کند و نگرانی‌های جدی درباره امنیت آنان ایجاد می‌کند.