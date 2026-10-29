به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدسجاد رضوی، در پیامی به مناسبت روز جهانی سکته مغزی، عنوان داشت: هر سال در ۲۹ اکتبر، مصادف با ۷ آبان‌، با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره این بیماری برگزار می‌شود.

وی افزود: سکته مغزی یکی از مهم‌ترین علل ناتوانی و مرگ‌ومیر است و افزایش آگاهی مردم، ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی و دسترسی به درمان مؤثر، از ضرورت‌های نظام سلامت به شمار می‌رود.

در این پیام با تأکید بر اینکه هر دقیقه در مواجهه با سکته مغزی اهمیت حیاتی دارد، تصریح شده است که اقدام به‌موقع می‌تواند در نجات جان بیمار، کاهش آسیب‌های مغزی و پیشگیری از ناتوانی‌های پایدار نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.

رضوی گفت: برخورداری بیمارستان‌ها از تجهیزات پیشرفته تصویربرداری و هماهنگی میان متخصصان رشته‌های مختلف، زمینه ارائه درمان مؤثر را برای بیمارانی فراهم می‌کند که به‌موقع و از طریق اورژانس به مراکز درمانی مناسب منتقل می‌شوند.

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره علائم سکته مغزی و اقدام فوری در مواجهه با آن تأکید کرده و نقش نظام سلامت، رسانه‌ها و جامعه را در این زمینه مشترک دانسته است. آگاهی‌رسانی مؤثر می‌تواند به خانواده‌ها کمک کند تا با شناخت علائم هشداردهنده، زمان را از دست ندهند و با تماس فوری با اورژانس، فرصت دریافت درمان مناسب را برای بیمار افزایش دهند.

در ادامه این پیام، پیشگیری از سکته مغزی نیز از اولویت‌های مهم حوزه سلامت عنوان شده است. کنترل و درمان مؤثر فشارخون بالا، دیابت و چربی خون، ترک مصرف دخانیات، فعالیت بدنی منظم، تغذیه سالم و تشخیص و درمان مناسب بیماری‌های قلبی، از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش خطر ابتلا به سکته مغزی محسوب می‌شوند.

رضوی در پایان این پیام تأکید کرد: آگاهی، اقدام به‌موقع و پیشگیری مؤثر، سه رکن اساسی در کاهش مرگ‌ومیر و ناتوانی ناشی از سکته مغزی هستند.

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین با هدف ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی در بیمارستان‌های کشور، بهبود شاخص‌های درمانی و افزایش رضایت بیماران را دنبال می‌کند و برنامه ۷۲۴ (درمان سکته مغزی) در سال ۱۴۰۶ با تأکید و هماهنگی بیشتری پیگیری خواهد شد.