پدر شهیدان نقدی در زنجان به فرزندان شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرغلام آستان اباعبدالله الحسین (ع)، حاج محمدعلی نقدی، پدر گرانقدر شهیدان سرافراز، علیاکبر و علیاصغر نقدی از شهدای شهرستان زنجان، روز گذشته ۶ آبان به فرزندان شهیدش پیوست.
مراسم تشییع و خاکسپاری این پیرغلام اهلبیت (ع)، پنجشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ در بهشت زهرای زنجان برگزار خواهد شد.
شهیدعلیاصغر نقدی در ششم اردیبهشت ۱۳۴۸ و شهید علیاکبر در دوم اردیبهشت ۱۳۴۳ در شهرستان زنجان به دنیا آمدند.
علیاصغر در بیستم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به سر و موج انفجار، شهید شد و پیکرش را در بهشت معصومه (س) زادگاهش به خاک سپردند.
علیاکبر نقدی هم بهعنوان بسیجی در جبهه حضور یافته بود که در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و قلب، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.
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