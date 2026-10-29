پدر شهیدان نقدی در زنجان به فرزندان شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرغلام آستان اباعبدالله الحسین (ع)، حاج محمدعلی نقدی، پدر گرانقدر شهیدان سرافراز، علی‌اکبر و علی‌اصغر نقدی از شهدای شهرستان زنجان، روز گذشته ۶ آبان به فرزندان شهیدش پیوست.

مراسم تشییع و خاکسپاری این پیرغلام اهل‌بیت (ع)، پنجشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ در بهشت زهرای زنجان برگزار خواهد شد.

شهیدعلی‌اصغر نقدی در ششم اردیبهشت ۱۳۴۸ ‏و شهید علی‌اکبر در دوم اردیبهشت ۱۳۴۳ در شهرستان زنجان به دنیا آمدند.

علی‌اصغر در بیستم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به سر و موج انفجار، شهید شد و پیکرش را در بهشت معصومه (س) زادگاهش به خاک سپردند.

علی‌اکبر نقدی هم به‌عنوان بسیجی در جبهه حضور یافته بود که در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و قلب، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.