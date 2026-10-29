انتقاد تند «کاتس» از «آیزنکوت» درباره جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عرب ۴۸، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ضمن انتقاد تند از اظهارات اخیر «گادی آیزنکوت» رئیس حزب «یاشار» و رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو در انتخابات کنست این رژیم گفت که ارتش اسرائیل هر تصمیمی درباره ایران را اجرا خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، یسرائیل کاتس دعوت گادی آیزنکوت از فرماندهان نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی را برای مقاومت در برابر فشارهای سیاسی «غیردموکراتیک و به دور از واقعیت» خواند.

کاتس وجود اختلاف میان سطوح نظامی و سیاسی رژیم اشغالگر درباره ایران را تکذیب و ادعا کرد: ارتش اسرائیل هر تصمیمی را که در این زمینه گرفته شود، اجرا خواهد کرد و در تمامی رایزنی‌ها و گفتگوها مربوط به ایران مشارکت دارد.

وزیر جنگ رژیم اشغالگر افزود: آیزنکوت با خطاب قرار دادن فرماندهان ارشد ارتش و دعوت از آنان به سرپیچی از دستورهای نخست‌ وزیر، وزیر جنگ و نهادهای امنیتی برخوردار از اختیارات قانونی، در واقع اظهاراتی «غیردموکراتیک و به ‌دور از واقعیت» مطرح کرده است. سخنان آیزنکوت ادامه «کارزار دروغینی» است که او و متحدانش در جریان انتخابات به راه انداختند؛ کارزاری که بر ادعای وجود اختلاف میان سطوح نظامی و سیاسی درباره نحوه برخورد با ایران استوار بود.

این اظهارات کاتس پس از آن مطرح شد که آیزنکوت در سخنرانی خود پس از انتشار نتایج اولیه انتخابات، بنیامین نتانیاهو را نخست‌وزیر یک دولت انتقالی توصیف کرد و خطاب به فرماندهان نهادهای امنیتی ، حفظ استقلال تصمیم‌گیری شان در برابر هرگونه تلاش برای اعمال فشار علیه آنها را خواستار شد.