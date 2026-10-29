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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

کشف قوطی‌های کرم حاوی هروئین فشرده در مرز تایباد

کشف قوطی‌های کرم حاوی هروئین فشرده در مرز تایباد

مشهد- فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از کشف ۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین فشرده که به طرز بسیار ماهرانه ای در داخل قوطی های کرم، جاساز شده بود خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: در راستای برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، مرزبانان مستقر در پست کنترل و مراقبت مرزی ۱۷ شهریور هنگ تایباد موفق شدند مقادیری مواد مخدر از نوع هروئین را کشف نمایند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی بیان کرد: در راستای انسداد نوار مرز و جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور، مرزبانان مستقر در ایست و بازرسی ۱۷ شهریور حین کنترل خودروهای ترانزیتی ورودی به کشور به دو دستگاه تریلی مشکوک که در بازرسی از خودرو ۵ کیلو گرم مواد مخدر از نوع هروئین فشرده که به طرز بسیار ماهرانه ای در داخل قوطی های کرم، جاساز شده بود را کشف کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: مرزبانان در این راستا ۲ قاچاقچی و یک نفر رابط را دستگیر و به همراه مواد مکشوفه تحویل مراجع ذی الصلاح دادند.

شجاع بیان کرد: مرزبانان هوشیار، آگاه و مقتدر در مرزهای استان قاطعانه با قاچاقچیان برخورد می کنند.

کد مطلب 6993754

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