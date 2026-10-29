به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: در راستای برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، مرزبانان مستقر در پست کنترل و مراقبت مرزی ۱۷ شهریور هنگ تایباد موفق شدند مقادیری مواد مخدر از نوع هروئین را کشف نمایند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی بیان کرد: در راستای انسداد نوار مرز و جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور، مرزبانان مستقر در ایست و بازرسی ۱۷ شهریور حین کنترل خودروهای ترانزیتی ورودی به کشور به دو دستگاه تریلی مشکوک که در بازرسی از خودرو ۵ کیلو گرم مواد مخدر از نوع هروئین فشرده که به طرز بسیار ماهرانه ای در داخل قوطی های کرم، جاساز شده بود را کشف کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: مرزبانان در این راستا ۲ قاچاقچی و یک نفر رابط را دستگیر و به همراه مواد مکشوفه تحویل مراجع ذی الصلاح دادند.

شجاع بیان کرد: مرزبانان هوشیار، آگاه و مقتدر در مرزهای استان قاطعانه با قاچاقچیان برخورد می کنند.