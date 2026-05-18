کشف بیش از ۷۰ کیلوگرم مواد مخدر در تایباد 

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: در راستای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و برابر خبر واصله مبنی بر ورود محموله مواد مخدر و تحویل به رابطین در سطح حوزه استحفاظی، مراتب در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: مرزبانان با توجه به اشرافیت اطلاعاتی در عقبه مرز به اجرای کمین پرداخته و پس از شناسایی سوژه در یک اقدام فنی و غافلگیرانه، ابتدا خودرو را توقیف و نسبت به دستگیری متهمین اقدام کرده در بازرسی از خودرو ١٠ کیلو گرم مواد مخدر از نوع هروئین فشرده ، ١٥ کیلو گرم مواد مخدر از نوع هروئین پودری و ١٨ کیلو گرم از نوع شیشه کشف که متهمین و مواد مکشوفه تحویل مراجع ذی الصلاح شدند.

وی از عملیاتی دیگر که منجر به کشف مواد مخدر شد خبر داد و تصریح کرد: در پی خبری مبنی بر این که یک باند حرفه ای از قاچاقچیان مواد مخدر و با سابقه در شهرستان های تایباد و خواف که در عقبه نوار مرز فعالیت می نمایند قصد انتقال محموله مواد مخدر را دارند، لذا مراتب در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی هنگ قرار گرفت که پس از شناسایی در یک اقدام فنی و غافلگیرانه با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی خودرو توقیف و در بازرسی به عمل آمده ازخودرو تعداد بیست و هشت بسته حاوی مواد مخدر به وزن تقریبی ٢٩کیلو و٦٥٠گرم از نوع تریاک کشف که متهم و مواد مکشوفه تحویل مراجع ذی الصلاح شد.

شجاع در ادامه از عملیاتی سوم که منجر به کشف و دستگیری شد پرده برداشت و گفت: مرزبانان در مسیر حرکت از سمت شهرستان خواف به تایباد به یک دستگاه خودروی پژو به هویت معلوم که در حال طی طریق بود، مشکوک که اقدام به متوقف کردن آن نموده و در بازرسی از خودرو نیز ٦ بسته مواد مخدر از نوع تریاک به وزن تقریبی ٦ کیلو و ٦٠٠ گرم کشف، لذا ضمن توقیف خودرو، متهم دستگیر و به همراه مواد مکشوفه تحویل مراجع ذی الصلاح شد.

سردار فرمانده مرزبانی استان ضمن قدردانی از تلاش های مرزبانان در برخورد قاطع با قاچاقچیان ، بیان داشت : از عوامل انتظامی شهرستان خواف که در این ماموریت همکاری لازم را داشتند ، تقدیر و تشکر می نمایم ، این نشان از هم افزایی ، هماهنگی و یکدلی نیروهای فراجا برای دستیابی به اهداف دارد.