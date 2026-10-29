روایت مجاهدان گمنام اصفهان در پنجمین رویداد ملی جایزه «امیر»

به گزارش خبرنگار مهر،امیرحسین شاهزیدی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که با محوریت تشریح جزئیات پنجمین رویداد ملی جایزه «امیر» برگزار شد، با اشاره به رویکرد جدید در فعالیت‌های جهادی اظهار کرد: فعالیت‌های محرومیت‌زدایی در کشور باید از سنت‌های قدیمی «پول‌پاشی» و اعطای وام‌های بی‌هدف عبور کند و به سمت مدل‌های پایدار اشتغال و رفع نیازهای فوری محرومان در بسترهای کاملاً شفاف مردمی هدایت شود.

دبیر قرارگاه امام رضا (ع) در استان اصفهان با تشریح ابزارهای نوین نرم‌افزاری در این حوزه بیان کرد: سامانه و اپلیکیشن به عنوان پلی میان خیرین و نیازمندان عمل می‌کند و نیازهای اقشار محروم از جمله هزینه‌های سنگین دارویی بیماران سرطانی در مناطق سخت‌گذر و روستایی تا تأمین لوازم خانگی بدون ذکر نام و با ارائه شرح بیوگرافی ثبت می‌شود. افراد خیر می‌توانند از مبالغ خرد تا هر سقف دلخواهی در بازه‌های زمانی مشخص‌شده در تأمین این نیازها مشارکت کنند و تمامی فرآیندها توسط تیم پزشکی راستی‌آزمایی می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این، پروژه بسازیم به عنوان بستر دیگری برای اجرای پروژه‌های عمرانی کوچک‌مقیاس (مانند ساخت خانه بهداشت یا مرمت مدارس در مناطق محروم نظیر فریدون‌شهر) راه‌اندازی شده و پس از اتمام کار، گزارش مستقیم پیشرفت به حامیان ارائه می‌گردد.

شاهزیدی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای در ۴۷ شهرستان هدف با ضریب محرومیت بالا در کشور تصریح کرد: در این رابطه، توافق‌نامه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدرسه عالی کسب‌وکار دانشگاه آزاد و شورای عالی استان‌ها منعقد شده است تا با محوریت آموزش تخصصی و حمایت بنیاد علوی، مسیری کاملاً کارشناسی‌شده برای اشتغال پایدار سرپرستان خانوار و خانواده‌های آسیب‌پذیر روستایی پیاده‌سازی شود؛ طرحی که به‌صورت کاملاً مردمی و بدون دریافت ریالی هزینه از محرومان اداره می‌شود.

جزئیات و اهداف پنجمین رویداد ملی جایزه «امیر»

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید امیرمحمد اژدری و روایت شکل‌گیری این جایزه با هدف تجلیل از جوانان اثرگذار اجتماعی کشور، تصریح کرد: فلسفه و ضرورت برگزاری این رویداد، شناسایی جوانانی است که در نقاط مختلف کشور برای حل مسائل مردم قدم برداشته‌اند و اقداماتشان کمتر دیده شده است. نگاه تخصصی این رویداد بر اقداماتی متمرکز است که به حل یک مسئله واقعی، کاهش آسیب اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی مردم یا ایجاد الگویی قابل تکرار منجر شده‌اند.

دبیر قرارگاه امام رضا (ع) در استان اصفهان، اهداف راهبردی این جایزه را شناسایی ظرفیت‌های جوانان، معرفی تجربه‌های موفق، انتقال دانش میدانی و گسترش الگوهای موفق اجتماعی برشمرد و افزود: جامعه هدف این رویداد، جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال دارای ایده، ابتکار یا تجربه موفق در حل مسائل اجتماعی هستند که در پنج محور تخصصی شامل سلامت جامعه، مشارکت اجتماعی، آسیب اجتماعی، نوآوری اجتماعی و بخش ویژه (اقدامات مؤثر جوانان در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه به رقابت می‌پردازند.

شاهزیدی با اشاره به فرآیند اجرایی و داوری این دوره خاطرنشان کرد: ارزیابی آثار توسط یک هیئت داوری ۷ نفره انجام می‌شود و برگزیدگان نهایی در دو بخش داوری و مردمی (بر اساس آرای عمومی) معرفی خواهند شد. همچنین در این میان، استان اصفهان با ثبت‌نام ۸۰ نفر از جوانان مستعد و فعال، ظرفیت بالایی در معرفی تجربه‌ها و اقدامات اجتماعی اثرگذار به نمایش گذاشته است.

وی در پایان با تأکید بر نقش کلیدی رسانه‌ها در روایت جوانانی که در کنار بیان مشکلات جامعه، برای حل آن‌ها نیز قدم برداشته و می‌توانند الهام‌بخش اقدامات جدید باشند، خاطرنشان کرد: آیین اختتامیه این رویداد ۲۸ آبان‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت امیرمحمد اژدری برگزار خواهد شد تا خروجی مورد انتظار این رویداد که فراتر از تجلیل از افراد، هم‌افزایی، الگوبرداری و گسترش اقدامات مؤثر اجتماعی است، محقق شود.