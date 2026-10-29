تولید ۳.۶ میلیون تن مرکبات؛ ۱۵۰ محصول فناورانه در مازندران عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری‌یانسری عصر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشاورزی و دامپروری مازندران اظهار کرد: این استان با برخورداری از توان تولیدی قابل توجه در بخش‌های مختلف کشاورزی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه مازندران در هفت ماهه نخست سال جاری ۱۰۹ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری گوشتی داشته است، افزود: سهم استان از مجموع جوجه‌ریزی کشور به ۱۲.۴۴ درصد رسیده که بیانگر جایگاه مهم مازندران در زنجیره تأمین گوشت مرغ است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: از مجموع جوجه‌ریزی انجام‌شده در استان، ۶۴.۵۵ درصد به مرغداران مستقل و ۳۵.۴۴ درصد به زنجیره‌های تولید اختصاص داشته است.

تیموری‌یانسری همچنین با اشاره به تولید بیش از ۳.۶ میلیون تن مرکبات و ثبت رکورد بیش از ۱.۷ میلیون تن شلتوک در مازندران، این ظرفیت‌ها را نشان‌دهنده توان بخش کشاورزی استان در تولید محصولات راهبردی و تأمین نیازهای غذایی کشور دانست.

وی با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و احتمال محدودیت در تأمین گاز، از مرغداران خواست برای جلوگیری از وقفه در تولید، نسبت به آماده‌سازی تجهیزات دوگانه‌سوز و تأمین سوخت جایگزین، به‌ویژه گازوئیل، اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از عرضه بیش از ۱۵۰ محصول جدید و فناورانه در دهمین نمایشگاه کشاورزی خبر داد و بر اهمیت توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری و حمایت از تولیدکنندگان برای تقویت امنیت غذایی، اشتغال و رونق اقتصادی استان تأکید کرد.