به گزارش خبرنگار مهر، عطاءالله حسنزاده صبح چهارشنبه در نشست هماندیشی با تولیدکنندگان مرغ شهرستان آمل که صبح روز دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ در محل شرکت تعاونی مرغداران این شهرستان برگزار شد، نقش تعاونیها را در ساماندهی تولید، تأمین نهاده، هماهنگی عرضه و پیگیری مطالبات صنفی مرغداران حیاتی خواند.
وی با اشاره به ترکیب اعضای تعاونی آمل گفت: این تعاونی ۲۲۵ عضو شامل ۲۰۷ عضو حقیقی و ۱۸ عضو حقوقی دارد و مجموع ۵۵۵۲ سهم در آن ثبت شده است.
حسنزاده افزود: فعالیت تعاونیها باعث تقویت جایگاه تولیدکنندگان، مدیریت بهتر نوسانات بازار و افزایش بهرهوری در بخش مرغداری میشود.
ضرورت حمایت هدفمند از تولید
اسدالله تیموری سرپرست جهاد کشاورزی مازندران در این جلسه با قدردانی از تلاش مرغداران استان، بر ضرورت حمایت هدفمند، برنامهریزی منسجم برای استمرار تولید و تقویت نقش تعاونیها در زنجیره تولید تا مصرف تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نشستها، کاهش فاصله بین تولیدکننده و تصمیمگیران است تا با تصمیمگیری میدانی و همفکری مشترک، موانع تولیدکنندگان کاهش یابد.
بیژن پولادی، سرپرست فرمانداری آمل، نیز تولیدکنندگان این شهرستان را «سربازان خط مقدم امنیت غذایی» دانست و تصریح کرد: با توجه ویژه استاندار مازندران به بخش کشاورزی و همکاری کارشناسی تیمورییانسری، آینده روشنی در انتظار بخش تولید استان خواهد بود.
نشست با جمعبندی پیشنهادها و تصمیمگیری برای پیگیری مصوبات در سطوح استانی و ملی به پایان رسید و بر استمرار ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و سازمان جهاد کشاورزی مازندران تأکید شد.
نظر شما