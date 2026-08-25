به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیمورییانسری شامگاه سهشنبه در جمع مسئولان استان با اشاره به ظرفیتهای گسترده بخش کشاورزی مازندران اظهار کرد: این استان در تولید ۱۴ محصول رتبه نخست کشور را دارد و از قطبهای اصلی تولید محصولات راهبردی و کشاورزی کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به تولید بیش از سه و نیم میلیون تن مرکبات در مازندران افزود: حجم بالای تولیدات کشاورزی استان، ظرفیت مهمی برای تأمین نیاز داخلی، توسعه صادرات و تقویت اقتصاد روستایی ایجاد کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به شرایط دشوار سال ۱۴۰۴ و نقش بخش کشاورزی در عبور از بحرانها تصریح کرد: جهاد کشاورزی در کنار مأموریتهای معمول خود در زمینه تولید و تأمین نهادهها، در شرایط بحرانی نیز نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی و آرامش جامعه ایفا کرد.
تیمورییانسری ادامه داد: استمرار فعالیت تولیدکنندگان و حمایتهای مدیریتی در سطح ملی و استانی موجب شد چرخه تولید حفظ شود و مازندران بتواند در حوزههایی همچون صادرات جوجه یکروزه و مرکبات نیز حضور مؤثری داشته باشد.
وی همچنین به ظرفیت بنادر شمالی اشاره کرد و گفت: در دوره پس از جنگ، بنادر شمالی کشور بهویژه در مازندران به عنوان مکمل بنادر جنوبی نقش بیشتری در تأمین کالاهای اساسی پیدا کردند و بخشی از روغن مورد نیاز کشور از این مسیر وارد میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: تقویت کشاورزی، احیای روستاها و توسعه مشاغل روستایی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش تابآوری کشور است.
همزمان با هفته دولت و آغاز هفته وحدت، ۶۶ پروژه کشاورزی در مازندران با حضور محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، افتتاح شد. این طرحها بخشی از ۲۵۴ پروژهای است که طی یک سال گذشته در بخشهای مختلف تولید، فرآوری و زیرساختهای کشاورزی استان به بهرهبرداری رسیده است.
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