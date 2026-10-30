به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، بر اساس گزارشی که حاصل تحلیل حجم عظیمی از داده‌های ژنتیکی است، هزاران گونه ژنتیکی رایج در شکل‌گیری ویژگی‌های شخصیتی که هویت فرد را می‌سازند، دخیل هستند.

به گفته پژوهشگران، ۱۲۶۰ گونه ژنی مختلف شناسایی شده‌اند که با جنبه‌های گوناگون شخصیت مرتبط هستند.

محققان خاطرنشان کردند که از میان این موارد، ۸۲۴ گونه در بخش‌هایی از ژنوم قرار داشتند که پیش از این، ارتباطی میان آنها و ویژگی‌های شخصیتی تحت تأثیرشان شناخته نشده بود.

علاوه بر این، بیش از ۱۶ هزار گونه رایج دیگر نیز وجود دارند که می‌توانند در هر یک از «پنج ویژگی بزرگ شخصیت»— شامل برون‌گرایی، توافق‌پذیری، وظیفه‌شناسی، روان‌رنجوری و تجربه پذیری— نقش داشته باشند.

دکتر «هنری کرانزلر»، پژوهشگر و استاد روان‌پزشکی در دانشگاه پنسیلوانیا، توضیح می‌دهد: «بنابراین، ژن واحدی برای ویژگی‌هایی مانند برون‌گرایی یا وظیفه‌شناسی وجود ندارد.»

او در بیانیه خبری دانشگاه گفت: «آنچه مشاهده می‌کنیم، هزاران تفاوت ژنتیکی است که هر کدام به تنهایی سهم اندکی دارند، اما در مجموع، در کنار تأثیرات متعدد محیطی، شخصیت فرد را شکل می‌دهند.»

در این پژوهش جدید، محققان داده‌های ۴۶ گروه تحقیقاتی را با هم ترکیب کردند؛ حجم نمونه‌های مورد بررسی در این مطالعات بین ۶۱۱ هزار تا بیش از ۱.۱ میلیون نفر متغیر بود.

این تیم پژوهشی دریافت که میان ویژگی‌های شخصیتی فرد و طیف گسترده‌ای از بیماری‌ها و عادت‌ها، از جمله مشکلات سلامت روان، سوءمصرف مواد و سطح سلامت جسمانی، همپوشانی ژنتیکی وجود دارد.

برای نمونه، ژن‌های مرتبط با «روان‌رنجوری» با افزایش خطر ابتلا به اختلالات سلامت روان ارتباط داشتند؛ در حالی که ویژگی «وظیفه‌شناسی» از نظر ژنتیکی با مصرف کمتر مواد و انجام بیشتر فعالیت‌های ورزشی مرتبط بود.

به گفته پژوهشگران، الگوهای ژنتیکی به‌طور شگفت‌انگیزی ثابت بودند؛ به‌طوری که این ارتباط‌ها در گروه‌های سنی مختلف، مناطق جغرافیایی گوناگون، انواع آزمون‌های شخصیتی، و همچنین در خودارزیابی‌ها در مقایسه با ارزیابی‌های بیرونی، مشابه و یکسان دیده شدند.

با این حال، محققان خاطرنشان کردند که این گونه های ژنتیکی رایج، تنها ۵ تا ۹ درصد از تفاوت‌های شخصیتی سنجیده‌شده در این مطالعه را توجیه می‌کنند.

پژوهشگران هشدار دادند که ژن‌ها تنها تا حد کمی رفتار را پیش‌بینی می‌کنند و نمی‌توان از آنها برای قضاوت درباره انتخاب‌هایی که فرد در آینده انجام خواهد داد، استفاده کرد. به‌طور کلی، شخصیت بازتاب‌دهنده هر دو عامل ژن‌ها و محیط زندگی فرد است.

کرانزلر گفت: «این یافته‌ها ابزار جدیدی در اختیار ما می‌گذارند تا بررسی کنیم چرا شخصیت با جنبه‌های بسیاری از سلامت و رفتار مرتبط است. اما در عین حال، بر نکته مهمی نیز تأکید دارند: DNA ما بر شخصیت یا آینده‌مان تأثیر می‌گذارد، اما تعیین‌کننده مطلق آنها نیست.»