«کاوان»؛ سومین نماد مس و تنها تولیدکننده قلع در بورس

به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند پذیرش شرکت مس کاوان نماد با نماد «کاوان» در بازار سرمایه به سرانجام رسید و این شرکت هفته آینده به‌عنوان سومین نماد مس و تنها تولیدکننده قلع کشور در بورس تهران عرضه اولیه خواهد شد. حجت زینلی، مدیرعامل این شرکت، اعلام کرد که ۷ درصد از سهام برای واگذاری خرد و ۸ درصد برای بازارگردانی اختصاص می‌یابد.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ضریب P/E TTM این ناشر بین ۶ تا ۶.۵ مرتبه برآورد شده و کارگزاری فارابی آن را در زمره نمادهای رشدی بازار می‌داند. کانون اصلی درآمدزایی شرکت، معدن مس عباس‌آباد و شرکت تابعه «مفرغ مس سربند» (انحصارکننده تولید کنسانتره قلع ایران) است. از مهم‌ترین پروژه‌های توسعه‌ای شرکت می‌توان به راه‌اندازی خط دوم فرآوری عباس‌آباد با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۱ میلیون یورو در دی‌ماه ۱۴۰۶ اشاره کرد. همچنین شرکت برنامه‌هایی نظیر افزایش سرمایه، به‌کارگیری ابزارهای بدهی، مدیریت مصرف آب و انرژی، ترجیح بازار داخلی فروش و استقرار حاکمیت شرکتی را در دستور کار دارد.